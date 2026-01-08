Captura de Maduro: Venezuela cifró en 100 los muertos por el operativo de Estados Unidos

Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, indicó que “hasta ahora” hubo un centenar de fallecidos por la ofensiva aprobada por Donald Trump.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) este sábado, en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE

Diosdado Cabello quedó como una de las figuras con más poder en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, en el marco de un operativo llevado adelante por Estados Unidos. El ministro del Interior indicó que el ataque aprobado por Donald Trump dejó “hasta ahora” 100 personas fallecidas.

Además, indicó que hay “otra cantidad parecida -dijo- de heridos”, producto de la ofensiva terrestre que terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela. Foto: EFE

“Terrible el ataque contra nuestro país, eso es cierto, eso es una verdad, no lo va a tapar nadie”, dijo el funcionario durante su programa “Con el mazo dando”, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello aseguró que en esa “cosa terrible” murieron “personas que nada tenían que ver en un conflicto”, entre las que mencionó “civiles, mujeres que estaban en su casa” y que, afirmó, “fueron alcanzados por el impacto de las poderosísimas bombas lanzadas” contra Venezuela.

En ese contexto, el titular del Interior dedicó su programa al pueblo “tan noble y tan valiente” de Venezuela y a los que consideró como “mártires y héroes caídos” de la operación militar estadounidense.

Ataque de Estados Unidos sobre Venezuela. Foto: REUTERS

“Compañeros de la Fuerza Armada, hermanos cubanos que estaban aquí en Venezuela, personal policial, compañeros que estaban en sus casas dormidos y de repente la metralla les llegó y fueron asesinados”, sostuvo Cabello, que también extendió sus palabras al “hermano presidente” Maduro y a la “compañera” Cilia Flores.

Este martes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rindió homenaje en un funeral a 24 soldados que murieron en los ataques de Estados Unidos contra distintos puntos de Caracas y de tres estados cercanos a esta capital.

El traslado de Nicolás Maduro hasta el tribunal federal del sur de Nueva York. Foto: REUTERS

Horas antes, el fiscal general, Tarek William Saab, había anunciado que tres funcionarios el Ministerio Público habían sido designados para investigar las que estimó como “decenas” de muertes, tanto de civiles como de militares, un número que, según el funcionario, aún contabilizan.

Ya el domingo, el Gobierno de Cuba informó que 32 de sus militares destinados en Venezuela murieron en “acciones combativas” durante la operación ordenada por la Administración de Donald Trump, que además causó numerosos daños en sedes oficiales y distintas viviendas cercanas.