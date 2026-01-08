Por qué hay no hay fotos ni videos de la audiencia de Nicolás Maduro en EEUU: el rol de los bocetos artísticos en las cortes federales

La audiencia judicial de Nicolás Maduro en Nueva York no contó con fotos ni videos, solo con bocetos artísticos. La explicación detrás de esta decisión que responde a una norma procesal y de seguridad en las cortes federales.

Nicolás Maduro y Cilia Flores compareciendo ante el tribunal federal en Nueva York. Foto: EFE

Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas militares de Estados Unidos en Venezuela el pasado sábado 3 de enero y el hecho causó impacto a nivel mundial. El gobierno de Donald Trump lo trasladó hacia Nueva York para una audiencia federal de la cual no hubo fotos ni videos, solo bocetos artísticos. Los motivos detrás de esta decisión que responde a una noma en las cortes federales del país norteamericano.

Qué pasa en las audiencias federales de EEUU: por qué no se permite filmar ni sacar fotos

En varias audiencias penales federales en Estados Unidos, incluyendo la de Nicolás Maduro en Nueva York, no se permite la filmación ni la toma de fotografías dentro de la sala de audiencias, por lo que los medios acudieron a bocetos realizados por artistas judiciales para ilustrar lo que ocurrió en el proceso. Esta ausencia de imágenes directas responde a normas procesales y de seguridad que rigen en las cortes federales del país.

Las reglas judiciales estadounidenses prohíben la grabación de audio o video así como la toma de fotografías dentro de las salas en procedimientos federales, salvo que un juez lo autorice expresamente. En la práctica, esto significa que no está permitido introducir cámaras, teléfonos o equipos de grabación audiovisual durante el transcurso de la audiencia, incluso para la prensa, sin una orden judicial específica.

Esta restricción tiene fundamentos institucionales y prácticos: uno de los principales argumentos para limitar las grabaciones es proteger el debido proceso y la solemnidad del juicio evitando posibles interrupciones, distracciones o presiones sobre los participantes. Además, puede buscarse preservar la seguridad de las partes, de los testigos y de los jurados, cuya identidad en muchos casos debe resguardarse por ley.

En lugar de fotos o videos, los medios acceden a las audiencias a través de artistas judiciales que realizan ilustraciones en tiempo real, conocidas como courtroom sketches o bocetos de sala. Estas ilustraciones son elaboradas por dibujantes especializados que asisten como observadores de la audiencia y luego ofrecen sus trabajos a los medios de comunicación, que los difunden para ilustrar lo que ocurrió.

El trasfondo de los artistas judiciales en Estados Unidos

El uso de ilustradores en cortes estadounidenses tiene una larga historia: artistas judiciales acompañaron procesos emblemáticos de alto perfil, como los de Charles Manson o O.J. Simpson porque las normas federales limitan el acceso de cámaras en esas instancias, incluso en tribunales como la Corte Suprema de Estados Unidos. En algunos casos particulares, los jueces pueden autorizar excepciones limitadas, por ejemplo, en audiencias de naturalización u otros actos protocolares, pero eso no suele aplicarse a audiencias de alto perfil penal, por lo que la única representación visual disponible para el público y la prensa son estos bocetos ilustrativos.

Nicolás Maduro se sometió a su primera comparecencia ante un juez estadounidense. Foto: REUTERS

La ausencia de fotografías y grabaciones en la audiencia de Maduro no responde a una “censura informal” ni a una decisión de los medios, sino que se trata de una norma establecida en las cortes federales de Estados Unidos, que busca equilibrar el acceso público a la justicia con la protección del debido proceso y la seguridad de los actores judiciales y que históricamente dio lugar al uso de ilustradores como medio alternativo de cobertura visual.