Venezuela afirmó que “llegó la hora de la guerra revolucionaria” contra Estados Unidos

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, negó además que las personas que viajaban en una lancha venezolana destruida por Washington en altamar fueran narcotraficantes.

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Foto: via REUTERS

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó este jueves que “llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso”, en referencia a Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y que Caracas denuncia como intento de propiciar un “cambio de régimen”.

“Creo que llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso. Este partido debe revisar inmediatamente todas las formas más allá de lo que ya existe. Nadie puede subestimar a ese enemigo; nadie debe sobrestimarlo tampoco. Son derrotables, ellos lo saben”, manifestó en una plenaria del chavismo, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello negó que quienes iban en la lancha destruida por EEUU fueran narcotraficantes

Cabello negó además que las personas que viajaban en una lancha destruida por EEUU en altamar fueran narcotraficantes ni tampoco, aseguró, integrantes de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, como dijo la Administración de Donald Trump.

“Nosotros hemos hecho nuestras investigaciones aquí en nuestro país y ahí están las familias de las personas desaparecidas que reclaman a sus parientes. Cuando preguntamos en los pueblos, ninguno es ni del Tren de Aragua, ni es narcotraficante ni llevaba drogas. Se ha cometido un asesinato contra un grupo de ciudadanos”, manifestó.

Asimismo, calificó como una “tremenda falsedad, tremenda mentira” que la embarcación estuviera cargada de drogas, como declararon autoridades estadounidenses.

“El imperialismo confesó que asesinó a 11 personas sin fórmula de juicio, diciendo que habían asesinado a esas personas porque eran del Tren de Aragua. ¿Y cómo identificaron que eran del Tren de Aragua? ¿Tendrían un chip, un código QR, y lo leyeron desde arriba, en la oscuridad?”, ironizó el funcionario venezolano.

La Casa Blanca defiende que el ataque contra la embarcación, el pasado 2 de septiembre, respondió a las leyes de un “conflicto armado” y fue contra una “organización designada como terrorista”, en referencia al Tren de Aragua, y en defensa de sus propios intereses y la “autodefensa colectiva de otras naciones” víctimas de la violencia y la actividad de los carteles.

El ataque de Estados Unidos a un barco procedente de Venezuela. Foto: via REUTERS

La portavoz del Ejecutivo estadounidense, Karoline Leavitt, dijo el martes que el ataque “envía un mensaje claro a los narcotraficantes del mundo”, que “el presidente (Donald Trump) no lo tolerará”.

Además, indicó que la cantidad de droga “incautada en esa embarcación podría haber causado la muerte de miles de estadounidenses”.