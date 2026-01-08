Milei se reunirá con Elisa Trotta, activista venezolana y secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia

El presidente argentino recibirá a Elisa Trotta este jueves 8 de enero al mediodía. El encuentro se dará en el marco de la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a manos de las fuerzas militares de Estados Unidos.

Ambos se reunirán este jueves 8 de enero en Casa Rosada. Foto: Reuterw

Javier Milei mantendrá un encuentro con Elisa Trotta, activista venezolana que trabaja como secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). El presidente la recibirá en Casa Rosada este jueves 8 de enero en un contexto marcado por la tensa situación en el país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro en una operación encubierta de las fuerzas militares de Estados Unidos ejecutada el pasado sábado 3 de enero.

El líder de La Libertad Avanza viene de reunirse con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en un encuentro que fue previo a la charla con Elisa Trotta. El presidente tendrá un enero movido, ya que no solo cuenta con reuniones en Casa Rosada, sino que viajará a Suiza para el Foro de Davos que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero.

En su vuelta de Suiza a Argentina, Milei tiene previsto viajar a Mar del Plata: será el fin de semana del 24 y 25 de enero, aunque todavía falta confirmación oficial desde Presidencia. Según el Gobierno, la temporada de verano es “sumamente exitosa”.

Milei recibió a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: fue en Casa Rosada y estuvo el canciller Quirno

Javier Milei recibió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una reunión que tuvo entre sus principales puntos de discusión la crisis política y humanitaria en Venezuela. El encuentro se llevó a cabo en Casa Rosada durante la mañana de este jueves 8 de enero en un contexto marcado por el receso administrativo de algunos funcionarios en Balcarce 50.

El encuentro se desarrolló en la mañana del jueves 8 de enero en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

La dirigente española, una figura destacada del Partido Popular (PP) y crítica acérrima del régimen chavista, viene de señalar en sus redes sociales que “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”, en referencia a la situación en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos y la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro. Javier Milei también tomó partido tras la captura del exdictador a manos de las fuerzas militares de Estados Unidos, por lo que ahí tuvieron un punto en común para profundizar en el encuentro.