Milei viaja a Davos mientras en Buenos Aires siguen las negociaciones por la reforma laboral:

Diego Santilli. Foto: NA

Javier Milei viaja este lunes a Suiza para participar del Foro de Davos. Mientras, su equipo se queda en Buenos Aires intentando conseguir todos los apoyos necesarios para la aprobación de la reforma laboral, la modificación de la ley de Glaciares y el nuevo Código Penal. Si bien oficialmente Victoria Villarruel queda a cargo de la Presidencia, Milei dejó al mando a su Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Diego Santilli negocia con los gobernadores mientras Patricia Bullrich mantiene reuniones en su despacho.

Diego Santilli continúa con su gira de reuniones con los gobernadores para garantizar los votos para aprobar la Reforma Laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y el nuevo Código Penal. Además, en esta ocasión agrega el acuerdo monetario entre el MERCOSUR y la Unión Europea en su agenda.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, recibirá al ministro del Interior durante este lunes y podría aportar tres votos positivos en Diputados y uno en el Senado, cargo que ocupa su ex vicegobernadora Flavia Royón. Se espera una conferencia de prensa al terminar la reunión, de la que también participará el secretario del Interior, Gustavo Coria.

El ministro del Interior dijo presente en la reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Noticias Argentinas

En este sentido, Patricia Bullrich espera llevar el texto de la Ley de Modernización Laboral a votación entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero. Todos los ojos del Gobierno están puestos en avanzar sobre este punto, mientras que la CGT avanza en su contraataque con reuniones con dirigentes en distintas provincias.

La agenda de Milei en Suiza

Lunes 19 de enero

21 hs: el presidente parte en vuelo especial hacia la ciudad de Zurich. A continuación, se trasladará hacia Davos, donde arribará a las 15:30 hs

Martes 20 de enero

21 hs (17 hs hora argentina - a confirmar): encuentro con el empresario británico Maurice Ostro.

Miércoles 21 de enero

10:05 hs (06:05 hora argentina): breve saludo del Presidente Milei al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin.

10:15 hs (06:15 hora argentina): participación del señor Presidente de la Nación en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”.

11:30 hs (07:30 hora argentina): encuentro del Presidente Milei con CEO de Bancos Globales.

15:30 hs (11:30 hs): saludo del Presidente Milei al señor Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende.

15:45 hs (11:45 hora argentina): intervención del Presidente de la Nación en el Foro Económico Mundial.

Jueves 22 de enero

11:05 hs (07:05 hora argentina): entrevista con la agencia de noticias Bloomberg

A continuación, entrevista con la Editora en Jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes.

18 hs (14 hora argentina): partida del vuelo especial que conduce al señor Presidente de la Nación y comitiva hacia la República Argentina

Viernes 23 de enero

06 hs: arribo a la ciudad de Buenos Aires.

Cómo siguen las negociaciones de Santilli

Santilli parte a Neuquén el miércoles para reunirse con el gobernador Rolando “Rolo” Figueroa. Su voto en el Senado sería Julieta Corroza y parece coincidir con el gobierno.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén. Foto: X @Rolo_Figueroa

Luego, el ministro del Interior cerrará la semana en Entre Ríos con Rogelio Frigerio. Este último es cercano al Presidente y no sumaría Senadores pero sí Diputados: Francisco Morchio, Alicia Fregonese y Darío Schneider.

Punto por punto: los congresistas que dan su visto bueno a la reforma laboral

Salta : el gobernador Gustavo Sáenz aportaría el voto de la senadora Flavia Royón.

Tucumán: Osvaldo Jaldo aportaría el voto de Beatriz Ávila y tiene en duda a Sandra Mendoza.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Foto: NA.

Catamarca : Raúl Jalil aportaría el respaldo del senador Guillermo Andrada y de los diputados del bloque Elijo Catamarca, encabezados por Sebastián Nóblega.

Jujuy : Carlos Sadir aún no se ha pronunciado sobre el tema.

Neuquén: Rolando Figueroa aportaría el visto bueno de Julieta Corroza en senadores.

Qué pide la oposición a la Ley de Modernización Laboral

El peronismo es el mayor opositor de La Libertad Avanza en el Congreso por el artículo 191 que reduciría los fondos coparticipables al bajar la escala del impuesto a las Ganancias de las sociedades.

Sesiones extraordinarias en el Congreso. Foto: NA

El senador Adán Bahl y los diputados Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna y Marianela Marclay advirtieron que “esta baja de la alícuota impacta en una menor recaudación del impuesto y, por ende, en una reducción de la coparticipación para las provincias y, por la ley provincial de coparticipación, en menores ingresos para los municipios”.