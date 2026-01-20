Javier Milei, presidente de la República Argentina. Foto: Reuters (Cesar Olmedo)

La Libertad Avanza busca sumarse un poroto más en la agenda legislativa durante la temporada de verano. Mientras que en febrero se tratará la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares, el oficialismo apunta a que también se apruebe el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.

La Casa Rosada buscará darle un tratamiento exprés al acuerdo comercial, aunque todavía no está definido por qué Cámara ingresará el convenio y no se sabe con precisión la postura de los otros bloques. Algunas voces señalan que el recinto de Diputados corre con ventaja, ya que el Senado estaría abocado a la sanción de la Reforma Laboral.

Otro paso clave antes de tratar el proyecto será definir la composición de las comisiones de Relaciones Exteriores en ambas instancias. Los violetas mantendrían a Francisco Paoltroni como autoridad en el Senado, mientras que la situación en la Cámara Baja es un poco más compleja: Martín Menem deberá designar un nuevo presidente, ya que Fernando Iglesias, la anterior autoridad, fue designado embajador ante Bélgica y la Unión Europea, por lo que abandonó su banca.

Javier Milei en una reunión del Mercosur en Brasil. Foto: REUTERS

Paoltroni explicó que “este acuerdo es sumamente importante para Argentina y la región, ya que los sectores de la economía más competitivos están ligados a la producción y generación de alimentos. Estamos accediendo a un mercado de 500 millones de personas de los más altos ingresos per cápita del mundo y la importancia es absoluta”.

Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, se sumó a la ola de entusiasmo y destacó que "es historia. Un mercado enorme donde crecer y aprovechar todas las oportunidades. Argentina será enorme”.

Las razones detrás del apuro de Javier Milei

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

En Paraguay, luego de la firma del acuerdo, Javier Milei señaló que “la firma de este acuerdo no constituye un punto de llegada, es un punto de partida dentro de un amplio plan de vinculación económica con diversos actores internacionales. Y por ello la Argentina avanzará decididamente hacia la ratificación legislativa del acuerdo Mercosur–Unión Europea”. Acto seguido, habilitó el tema para ser tratado en sesiones extraordinarias.

Lo cierto es que el mandatario argentino quiere que el país sea el primero en ratificar el convenio con la Unión Europea. Esto se debe a que, con la aprobación del parlamento, el tratado ya comenzará a regir para la Argentina, sin importar los tiempos que manejen en Brasil, Uruguay o Paraguay. Esto tendría un impacto inmediato en las empresas de nuestro país.

El convenio entre ambos bloques políticos y económicos debe tener el consenso de los Congresos. Con la aprobación del Parlamento Europeo, solo resta que uno de los congresos del Mercosur lo apruebe y entraría en vigor

Lo cierto es que el Poder Legislativo solo podrá aceptar o rechazar el acuerdo. No tiene potestad para modificarlo.

La postura de Unión por la Patria

El peronismo no definió su postura respecto del acuerdo todavía. En febrero, cuando se lleve a cabo la reunión de bloque programada, se tendrán definiciones más concisas al respecto. Sin embargo, algunas voces adelantan voluntad de consenso: “Vamos a acompañar el Acuerdo”.

El senador Jorge Capitanich, del bloque de Fuerza Patria, expresó en sus redes sociales: “Se firmó hoy, después de 25 años de negociaciones, un acuerdo histórico entre el Mercosur y la Unión Europea que trae nuevas oportunidades y desafíos para todos los sectores económicos de nuestro país. Estamos trabajando con expertos y representantes de los distintos sectores y países para analizar esta etapa que se inicia entre los bloques”