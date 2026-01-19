Javier Milei en el Foro de Davos. Foto: Reuters (Marco Bello)

La Argentina vuelve a quedar bajo la lupa del poder económico global. Según el Global Risks Report 2026 del Foro Económico Mundial, los principales ejecutivos del planeta ven al país atravesado por una combinación inquietante de fragilidades sociales y económicas que condicionan su presente y futuro inmediato.

El informe, elaborado a partir de la Encuesta de Opinión Ejecutiva —que reunió las respuestas de más de 11.000 CEO y altos directivos de empresas de todo el mundo— revela que, en el caso argentino, las preocupaciones se concentran menos en los riesgos tecnológicos o ambientales y más en problemas estructurales que afectan la vida cotidiana y la gobernabilidad.

Javier Milei, presidente de la República Argentina. Foto: Reuters (Cesar Olmedo)

En la cima del ranking aparece la precariedad de los servicios públicos y de los sistemas de protección social. Para el Foro, la Argentina enfrenta limitaciones serias en áreas clave como salud, educación, infraestructura y redes de contención. No se trata solo de cobertura, sino también de calidad y financiamiento. En la mirada de los ejecutivos, estas carencias erosionan el bienestar social y reducen la capacidad del Estado para amortiguar crisis económicas o conflictos sociales.

En segundo lugar, se ubica la falta de oportunidades económicas y el desempleo. El diagnóstico es claro: al país le cuesta generar empleo suficiente y de calidad. El problema golpea con más fuerza a jóvenes y trabajadores con baja calificación, y deja secuelas que van desde la informalidad hasta la pérdida de cohesión social.

La falta de oportunidades económicas y el desempleo se ubican en el segundo puesto de preocupaciones de la Argentina. Foto: NA.

La tercera alerta apunta a la posibilidad de una desaceleración o estancamiento de la actividad económica. El reporte contempla escenarios de recesión prolongada que pondrían en jaque la inversión, el empleo y las cuentas públicas. Además, advierte que cuando la economía se frena, los demás conflictos tienden a amplificarse.

La desigualdad ocupa el cuarto lugar entre las principales preocupaciones. El Foro observa un ensanchamiento de las brechas de ingresos y riqueza, junto con obstáculos persistentes para el acceso a servicios básicos y a la movilidad social. En ese contexto, el riesgo no es solo económico: también es político y social, porque la desigualdad sostenida suele derivar en tensiones y mayor conflictividad.

La desigualdad ocupa el cuarto lugar entre las principales preocupaciones. Foto: NA

Cierra la lista la polarización social. Los ejecutivos perciben una sociedad cada vez más fragmentada, dividida en bloques enfrentados. Esa dinámica, según el informe, dificulta la construcción de consensos, debilita la confianza en las instituciones y complica la implementación de políticas públicas de largo plazo.

Más allá del caso argentino, el Global Risks Report 2026 plantea un escenario global atravesado por riesgos interconectados. Bajo crecimiento, tensiones distributivas y deterioro institucional aparecen como una combinación explosiva, sobre todo en países con poco margen fiscal y alta vulnerabilidad social.

Inicio del Foro Económico Mundial

La publicación del informe coincide con el arranque del Foro Económico Mundial en Davos, que se desarrolla desde este lunes hasta el viernes en la ciudad suiza, bajo estrictas medidas de seguridad. Allí, se reúnen más de 60 jefes de Estado, 55 ministros de Economía y Finanzas y unos 800 ejecutivos de grandes compañías.

Pablo Quirno, Javier Milei, Luis Caputo y Manuel Adorni. Foto: Noticias Argentinas

El presidente Javier Milei participará del encuentro y tiene previsto hablar el miércoles al mediodía (hora argentina). Lo acompañará una delegación integrada por Karina Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y el canciller Pablo Quirno.