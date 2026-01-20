Crece la tensión entre la CGT y el Gobierno por la reforma laboral:

La movilización se concentró en Plaza de Mayo. Foto: Noticias Argentinas

El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, advirtió que “hay una creciente consciencia” de que la reforma laboral de Javier Milei “va a empeorar la situación laboral y es inconstitucional”. El dirigente se refirió a este tema durante la jornada de este martes 20 de enero y se incrementó la tensión con el Gobierno.

“A medida que se conoce el contenido real del proyecto de la mal llamada ‘reforma laboral’, hay una percepción compartida, especialmente en los jóvenes, que lo que se pretende es profundizar la precariedad laboral y eliminar derechos consagrados por la Constitución”, sostuvo.

El dirigente consideró que “no es la legislación laboral, sino la política económica que aplica el Gobierno que prioriza la financiero y abandona la productividad, la que está agravando la crisis en las empresas, especialmente en las PyMes, destruyendo el tejido industrial del país”.

Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio) estarán al frente hasta 2029. Foto: Noticias Argentinas

“Vemos caída del consumo, aumento de la desocupación, caída de la recaudación. Y aún a la gente con trabajo, la plata le alcanza cada vez menos. Mientras aumenta el endeudamiento familiar y el del Estado nacional”, alertó a través de un comunicado.

Además, Sola señaló que “los legisladores antes de votar deben pensar en legislar a favor del país y de las y los trabajadores. No castigarlos con un cambio que va a empeorar su situación. En todo caso, necesitamos cambiar para mejorar”. Y lanzó: "Igualmente, no tengo dudas que, de aprobarse el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso, la Justicia dictaminará su total inconstitucionalidad“.

La advertencia de la CGT en rechazo a la reforma laboral: “Si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional”

La Confederación General del Trabajo (CGT) llevó adelante una masiva movilización desde Plaza de Mayo durante el pasado jueves 18 de diciembre. Los dirigentes tomaron la palabra en un acto que congregó a distintos gremios, diputados, senadores, Madres de Plaza de Mayo y trabajadores que se oponen a la reforma laboral. “Si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional”, lanzaron.

El primero que habló fue Octavio Argüello, secretario general de la CGT. “Nos vamos a oponer rotundamente para que vengan a quitarnos los derechos. Es mentira que se da trabajo quitándole derechos. No nos dejemos engañar más. Nosotros tenemos que ganar las calles y pelear por nuestros derechos y la dignidad de nuestra familia”, sostuvo.

En la movilización del pasado 18 de diciembre.

En última instancia, realizó una advertencia en caso de que el Gobierno avance de lleno con la implementación de la reforma laboral: “Hoy más que nunca iniciamos este plan de lucha que estoy convencido que si no escuchan, vamos a terminar en un paro nacional. A no bajar los brazos. A pelear y a luchar a lo largo y lo ancho del país”.