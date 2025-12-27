Qué estrategia impulsa la CGT para bloquear la reforma laboral: la respuesta del gobierno de Milei en medio de la aprobación del Presupuesto 2026

El gremio viene de realizar una manifestación en Plaza de Mayo el pasado 18 de diciembre en rechazo a la reforma laboral.

La movilización se concentró en Plaza de Mayo. Foto: Noticias Argentinas

La Confederación General del Trabajo (CGT) intensificó su estrategia para intentar frenar la aprobación de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y ahora se aboca a buscar apoyos políticos y sociales que permitan generar un rechazo más amplio al proyecto. En paralelo, desde el Ejecutivo descartaron por completo la posibilidad de convocar a un diálogo formal con la central obrera sobre este tema, dejando en claro que mantendrán la iniciativa en el Congreso y no piensan abrir un espacio de negociación.

La central sindical, que agrupa a una parte significativa de sindicatos tradicionales del país, viene ratificando su rechazo a la reforma impulsada por la administración de Javier Milei, argumentando que varias de las modificaciones propuestas afectan derechos laborales históricos y flexibilizan condiciones de trabajo sin garantizar contrapartidas para los asalariados. En el último tramo, los sindicalistas intensificaron contactos con sectores de la oposición y movimientos sociales para sumar adhesiones a un frente que tienda a bloquear la iniciativa o a forzar cambios sustanciales en su texto.

Desde la Casa Rosada, dejaron trascender que no existe intención de abrir una instancia de diálogo formal con la CGT en torno a la reforma laboral, pese a los reclamos de la organización sindical, que plantea la necesidad de discutir con mayor amplitud las implicancias de la normativa. El Gobierno afirmó que la vía para abordar las discrepancias es el propio debate parlamentario y que allí los legisladores tienen el espacio para modificar o rechazar artículos de la reforma.

El gremio se opone a la reforma laboral del Gobierno. Foto: Noticias Argentinas

La decisión de la CGT de buscar apoyos en distintos ámbitos coincide con acciones organizativas y comunicacionales en diversos puntos del país, con el objetivo de intensificar la visibilidad del rechazo y poner presión política sobre los bloques legislativos. El gremialismo sostiene que algunos artículos de la reforma podrían reducir derechos adquiridos o habilitar prácticas que a su entender, atentarían contra la estabilidad de los trabajadores en relación de dependencia.

A pesar de esa embestida sindical, desde el Ejecutivo se ratificó que no habrá “convocatoria formal” a la CGT para negociar el texto y que la estrategia se centrará en respaldar el tratamiento legislativo a través de aliados parlamentarios. La postura oficial es que los mecanismos de representación de los trabajadores deben expresarse dentro del marco institucional del Congreso y que cualquier modificación debe surgir de ese ámbito.

Mientras la CGT busca articular apoyos y fortalecer su resistencia frente a la reforma, el Gobierno mantiene su determinación de avanzar con el proyecto en el Congreso sin retroceder en su enfoque y sin abrir canales de negociación directa con la central sindical, lo que presagia un cruce de fuerzas políticas y gremiales durante las próximas semanas de discusión legislativa.