El jefe de Gabinete prepara una resolución que impedirá a los funcionarios del Gobierno viajar en primera clase. Foto: Noticias Argentinas

Manuel Adorni ultima detalles en una resolución que prohibirá que los funcionarios públicos viajen en primera clase y restringirá el uso de viáticos en el marco de una estrategia de recortes y mayor seguimiento de la gestión estatal. Con Javier Milei en el Foro Económico de Davos que se realizará en Suiza, el jefe de Gabinete intensificó una serie de encuentros individuales con ocho de los nueve ministros.

La dinámica de recortes que busca aplicar Manuel Adorni tiene la intención de reforzar el control interno y asegurar un seguimiento más exhaustivo de la gestión en cada cartera. Antes del viaje del presidente, el jefe de Gabinete y exvocero presidencial mantuvo reuniones con funcionarios clave: el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, quienes ya se encuentran con Milei en Suiza

“Es una supervisión a full para mantener la gestión”, indicaron desde su entorno. De esta manera, en los próximos días se incluiría una resolución para prohibir los pasajes en primera clase para funcionarios públicos y limitar los viáticos para todos los cargos con la única excepción de los ministros. Desde el Gobierno afirmaron que esta exigencia tendrá un componente más simbólico que de impacto fiscal, dado que no estimaron cuánto podría llegar a ahorrar el Estado.

Tras su viaje a Oslo, el Presidente envió el proyecto de ley al Poder Legislativo. Foto: NA

Los recortes estatales, una iniciativa que buscó Milei durante su gestión

Más allá del carácter simbólico de la medida, la iniciativa de Adorni se enmarca en una política más amplia de ajustes presupuestarios y control de gastos dentro de la Administración Pública Nacional impulsada por Milei: el jefe de Gabinete marcó como objetivo que para fines del primer trimestre del 2026, haya un recorte de alrededor del 10% de la dotación estatal. Además, enfatizó en la necesidad de continuar con ajustes en diferentes aspectos de la gestión.

Además de los pasajes, Adorni buscará replicar lo que implementan en sus recorridas por las provincias la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde ya se prioriza el uso de clase económica o estándar en desplazamientos.

Manuel Adorni, vocero presidencial, en la reunión de los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei. Foto: NA

La agenda de reuniones de Adorni con los ministros continuó este martes 20 de enero con la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y luego con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien mantiene activa su participación en la búsqueda de consensos para las reformas estructurales que el Gobierno quiere sancionar en el Congreso.

El Gobierno oficializó los aumentos a sus funcionarios a excepción de Milei y Villarruel

El Gobierno nacional oficializó el aumento salarial para los funcionarios del Gabinete del que fueron excluidos el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. A partir de enero del 2026, los ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios verán reflejado un incremento salarial en base a las subas de las paritarias del Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional.

El mandatario dispuso un reordenamiento del esquema salarial de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo a través del decreto 931/2025. Pese a eso, el número del incremento en el salario de los funcionarios no fue revelado. Además, establece que los aumentos no son retroactivos y rigen desde el primer día del mes de enero. Sin embargo, quedan excluidos de la suba el presidente y la vicepresidenta.

Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada. Foto: Reuters

En Casa Rosada garantizan que los aumentos no comprometen el equilibrio fiscal y destacan que pudo tomarse producto de la reducción del gasto público y el recorte en la planta del Estado. Además, estiman que, desde diciembre de 2023, los haberes de estos funcionarios sufrieron una merma cercana al 60% frente a la inflación acumulada.