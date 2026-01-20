Fuerza Quds Foto: EFE

Este martes se oficializó la inscripción de la “Fuerza Quds” dentro del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Así fue comunicado a través del Boletín Oficial, argumentando que “representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”.

La resolución lleva la firma de los ministerios de Seguridad y la Cancillería, bajo los fundamentos de que la decisión está encuadrada en los compromisos internacionales que asumió Argentina, además de la prevención contra el terrorismo.

Las Fuerza Quds de Irán. Foto: X/@revistacodigos

La novedad publicada en el Boletín Oficial está amparada en distintos fallos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además de la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.

Días atrás, el Gobierno había publicado un comunicado sobre el tema: “La Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países”.

Y siguió: “La República Argentina fue víctima de sus operaciones en la década de 1990, a través de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994”.

El comunicado también menciona a Ahmad Vahidi, quien lideró la Fuerza Quds entre 1989 y 1998. Allí se conecta a este hombre con el atentado contra la AMIA, además de que cuenta con una alerta roja de INTERPOL. Por esto firmo, Vahidi ya forma parte del RePET.

Irán rechazó la medida de Argentina. Ismail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores, indicó que el anuncio es “inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligrosa desde el punto de vista político”.

Por su parte, desde el Gobierno nacional mencionaron que “el crimen organizado constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público que demanda respuestas urgentes y contundentes por parte de los distintos actores del Estado involucrados en la prevención, la investigación y la represión de la criminalidad organizada”.

La resolución marca también que el Ministerio de Justicia deberá encargarse de la inscripción de la Fuerza Quds en el RePET, creado con el objetivo de “brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y/o su financiamiento, y facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento”.