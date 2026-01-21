El proyecto de ley que sacude a la Costa Atlántica:

Un nuevo proyecto de ley propone ponerle freno a la circulación de vehículos motorizados en las playas de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa surge después de varios accidentes protagonizados por cuatriciclos y UTV en destinos turísticos como Pinamar y Villa Gesell, donde el cruce entre turistas y rodados a motor dejó heridos graves y encendió todas las alarmas.

El caso de Bastián, un nene de 8 años atropellado por un cuatriciclo en Pinamar, y el vuelco de un joven de 27 años en Villa Gesell fueron algunos de los episodios que reavivaron el debate: ¿hasta dónde es seguro permitir que autos, motos y cuatriciclos circulen por la arena?

El proyecto fue presentado por los senadores provinciales Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, del bloque Unión y Libertad. La propuesta busca prohibir el tránsito de vehículos en las playas, salvo en casos muy puntuales como emergencias, tareas de seguridad, mantenimiento o servicios públicos.

Además, plantea que la Provincia trabaje junto a los municipios para aplicar la norma según la realidad de cada localidad costera.

“Las playas no pueden seguir funcionando como si fueran calles”, sostienen los legisladores. Para ellos, permitir el ingreso irrestricto de rodados en zonas recreativas genera un riesgo constante, sobre todo para familias, niños y turistas que solo buscan disfrutar del mar.

El proyecto también pone el foco en el impacto ambiental. La circulación sobre la arena y los médanos acelera la erosión, daña la flora y fauna autóctonas y debilita el equilibrio natural que protege la costa frente a tormentas y marejadas.

Reglas más claras para evitar tragedias en las playas

En lugares como Pinamar y Villa Gesell, los accidentes provocaron preocupación entre vecinos, autoridades y trabajadores del turismo, que reclaman reglas más claras para evitar tragedias. En algunos casos, incluso hubo movilizaciones para exigir mayor control y regulación.

Desde el bloque impulsor aseguran que la idea no es frenar el turismo, sino todo lo contrario: garantizar que las playas sigan siendo espacios seguros, ordenados y cuidados, donde la convivencia entre personas y naturaleza sea posible sin poner vidas en riesgo.