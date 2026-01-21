Bastián, el niño internado tras el choque en Pinamar. Foto: redes sociales.

Este miércoles el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires compartió un nuevo parte médico sobre la salud de Bastián Jerez, el pequeño que está internado en Mar del Plata tras el accidente en los médanos de Pinamar. El documento confirma que el niño de 8 años está sin fiebre y con respiraciones espontáneas.

Además, el parte médico actualizado destaca que el menor sigue internado en terapia intensiva en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, pero que se encuentra estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos.

A su vez, continúa con respiración asistida, antibióticos y sin la necesidad de medicación para sostener la presión arterial.

Bastián Jerez. Foto: Redes sociales.

Un dato alentador, respecto al de las últimas 24 horas, es que está sin fiebre, presenta respiraciones espontáneas y respuesta parcial a estímulos.

Bastián Jerez, que se encuentra internado desde hace casi 10 días, debió someterse a cinco operaciones luego de constatar múltiples fracturas de cráneo y lesiones de gravedad en el abdomen.

Qué dijo el conductor de la camioneta que chocó contra la UTV

El conductor de la camioneta Amarok que chocó contra la UTV en Pinamar en la que iba Bastián Jerez habló por primera vez a través de sus redes sociales, donde agradeció y pidió por el menor que sigue internado en grave estado.

Manuel Molinari, empresario de Junín, subió un comunicado escueto a su historia de Instagram en el que se expresó sobre la causa en la que está investigado por lesiones culposas.

Accidente en Pinamar entre una UTV y una 4x4. Foto: NA

“Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, comienza el escrito de Molinari.

El joven subrayó que atraviesa un momento difícil, pero que “lo más importante es la salud del niño”: “Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”.

“Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas. Gracias por el acompañamiento y el cariño”, concluyó el mensaje.