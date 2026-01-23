Ambos asistieron a la ceremonia del Premio Noble de la Paz en Oslo, Noruega. Foto: Prensa Gobierno

El Gobierno de Javier Milei busca aprobar reformas clave en el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso durante el mes de febrero, por lo que el Presidente delegó las tareas a su mesa política. Con el paso del tiempo, cambió la conformación de este espacio y actualmente quedan los dirigentes cercanos, con quienes concentra la negociación parlamentaria.

El pasado 9 de septiembre, luego de perder las elecciones en Buenos Aires, el presidente formó este grupo de trabajo de La Libertad Avanza que fue trabajando con distintos temarios y objetivos. Su estrategia fue aplicada por primera vez para la Ley de Presupuesto del 2026 y ahora la Reforma Laboral está en la mira.

El Presupuesto 2026 obtuvo media sanción, pero sin la derogación al financiamiento en Discapacidad y Universidades. Foto: Twitter Diputados Argentina

Cómo se conforma la mesa política

La coordinación de la mesa política del Gobierno la lleva Manuel Adorni, jefe de Gabinete, quien convoca a las reuniones semanales en Casa Rosada. Por su parte, Karina Milei es una pieza clave de la gestión, pero se ausentó a muchas reuniones por su agenda y no participa activamente.

El objetivo de esta mesa es tener un único canal de diálogo para hacer la comunicación gubernamental dinámica. “Es una mesa que funciona. Dio buenos resultados. Es positiva y suma“, afirmó una fuente de La Libertad Avanza.

El ministro del Interior dijo presente en la reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Noticias Argentinas

El ministro de Economía Luis Caputo se presenta en la mesa cuando la agenda incluye recepción de pedidos y la necesidad de definiciones que requieren habilitación de fondos y la revisión de números de la gestión. Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y Patricia Bullrich son parte activa y actúan en las distintas cámaras del Legislativo.

Diego Santilli, ministro del Interior, tiene su función en la mesa como el encargado de visitar las provincias y recibir a los gobernadores en la Rosada. Por su parte, Ignacio Devitt, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gobierno, funciona como nexo entre el Congreso y la Casa Rosada. Por último, Santiago Caputo accede a las reuniones cuando piden por él directamente y ante situaciones puntuales.

Cuáles son los objetivos de la mesa política de Milei

La mesa política del Gobierno busca aprobar la Reforma Laboral, la Ley de Glaciares, la designación de Fernando Iglesias como embajador en Europa y el posible acuerdo entre el MERCORSUR y la Unión Europea. Las sesiones extraordinarias en el Congreso serán desde el lunes 2 de febrero hasta el día 27, donde aquellos temas serán tratados.

El pacto fue frenado por el Parlamento Europeo. Foto: REUTERS

En este marco, en el oficialismo hay quienes adjudican a la mesa de negociación una doble victoria en diciembre: por un lado, la aprobación del Presupuesto y de la Ley de Inocencia Fiscal; por el otro, la instalación del relato de que su sanción representó un triunfo contundente para el Ejecutivo, aun cuando debió resignar el capítulo XI, que contenía artículos clave.