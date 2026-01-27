El oficial de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que va a supervisar una “gran investigación” sobre el asesinato a balazos de Alex Pretti a manos de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, un suceso que despertó indignación en el país y que llevó a la Casa Blanca a rebajar su agresiva campaña de redadas migratorias en la ciudad.

“Estamos llevando a cabo una gran investigación; quiero ver la investigación y voy a estar supervisándola”, explicó el republicano ante los medios antes de partir hacia Iowa, donde ofrecerá un discurso sobre la economía.

ICE asesinó a otra persona en Minneapolis, Estados Unidos. Video: X.

Muchas voces dentro y fuera de Minnesota (estado donde se encuentra Minneapolis), pidieron pesquisas independientes y exhaustivas sobre la muerte de Pretti por disparos de un agente que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en plena calle.

El presidente estadounidense recordó también que, para rebajar la tensión en la ciudad, envió al “Zar de la frontera”, Tom Homan, para relevar como interlocutor con las autoridades locales al oficial de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, que lideró las redadas masivas en Minneapolis desde hace tres semanas.

Alex Pretti fue asesinado por la ICE en Minneapolis. Foto: REUTERS

“Como ya saben, Tom Homan se encuentra ahora en Minnesota. Se está reuniendo con el gobernador y con el alcalde, y me han dicho que todo va muy bien”, explicó Trump.

El lunes, Trump habló con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, para evitar un deterioro de la seguridad en la ciudad y anunció que enviaría a Homan para que hablara con ellos.

El propio Frey aseguró que espera que algunos de los 3.000 agentes enviados por Washington abandonen la ciudad hoy mismo.

La muerte de Alex Pretti a manos de la ICE

La muerte de Alex Pretti, que, sin ofrecer resistencia violenta, fue asaltado por varios agentes que le dispararon por la espalda tras desarmarlo, generó una gran presión sobre la Casa Blanca por su operativo militarizado en Minneapolis, el cual activó a principio de enero después de que Trump pusiera en el foco casos de malversación de fondos federales que involucran a la comunidad somalí de la ciudad.

Se trata del segundo asesinato de un ciudadano de Minneapolis a manos de agentes federales de inmigración en menos de tres semanas, después del fallecimiento de Renée Good el 7 de enero durante otro operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).