El Gobierno oficializó que las tarifas de los servicios de luz y gas y registrarán aumentos a partir del 1° de febrero de 2026, en el marco de la política de ajuste de subsidios y de la revisión tarifaria quinquenal que se viene aplicando en el sector. Fuentes oficiales explicaron que estos ajustes buscan dar previsibilidad a los usuarios y evitar aumentos bruscos en las facturas durante los meses de mayor consumo de gas en invierno.

Según informó el Ejecutivo, las boletas del gas natural experimentarán una suba promedio del 16,86% en todo el país, mientras que la luz aumentará alrededor de 3,6% para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que reciben el servicio de Edenor y Edesur.

La estrategia combina la aplicación de la Revisión Quinquenal Tarifaria con una fórmula de actualización atada a indicadores de inflación como el IPIM y el IPC. El impacto del incremento en las boletas variará según la categoría de usuario y el nivel de consumo.

En el caso del gas, por ejemplo, para la categoría residencial más numerosa (R1), que abarca cerca del 42% de los usuarios, los aumentos promedio serán menores a $3.000, mientras que para consumos más altos podrán llegar a rangos más elevados.

Para la luz, la suba del 3,59% en promedio se aplica principalmente en el AMBA, aunque en otras jurisdicciones del país el ajuste dependerá de las decisiones adoptadas por las autoridades provinciales y los entes reguladores locales.

La medida fue publicada con las resoluciones correspondientes de la Secretaría de Energía y los entes reguladores y se enmarca en la continuidad del plan de reducción de subsidios energéticos focalizados del gobierno de Javier Milei, que busca equilibrar las cuentas públicas y sostener la sustentabilidad del sistema eléctrico y de gas.

400 millones de dólares para modernizar el sistema eléctrico: el préstamo que acordó el Gobierno tras el apagón masivo en el AMBA

Para enfrentar la vulnerabilidad estructural del sistema eléctrico argentino, el Gobierno obtuvo la aprobación de un crédito por USD 400 millones otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). La confirmación del financiamiento llega tras los cortes de luz registrados a finales de 2025 y el apagón masivo que afectó a cerca de un millón de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el pasado jueves 15 de enero.

La operación fue formalizada este lunes 19 de enero mediante el Decreto 23/2026 publicado en el Boletín Oficial. Esto implicará el financiamiento de un Programa de Enfoque Sectorial Amplio para el Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético, orientado a modernizar el sistema y mejorar la asignación de subsidios.

El programa asociado al crédito se estructurará en cuatro ejes: