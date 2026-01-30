El presidente Daniel Tillard renunció al cargo que tenía desde el 26 de diciembre de 2023. Foto: Noticias Argentinas

Una tanda de designaciones y cambios en la estructura del Estado quedó formalizada durante la madrugada de este viernes 30 de enero con la publicación de distintos decretos en el Boletín Oficial firmados por el presidente Javier Milei. Entre ellos, se encuentra la designación de tres funcionarios en áreas clave del Gobierno luego de la serie de renuncias que hubo en las últimas semanas.

Renuncias y designaciones en el Gobierno: los movimientos firmados por Milei en el Boletín Oficial

Entre las modificaciones más destacadas, se dispuso que Damián Andrés Selem asuma como Subdirector Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) desde el 1° de febrero. El nombramiento se concretó luego de que el Gobierno aceptara la renuncia de Benito Mario Molver, quien ocupaba ese mismo cargo.

En la misma línea, también se oficializó la salida del director nacional del RENAPER, organismo encargado de la documentación de identidad y los registros civiles del país. En su reemplazo fue designado el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, quien asumirá a partir del 1° de febrero. La medida quedó plasmada en el Decreto 33/2026, firmado por Milei y por el ministro Santilli.

RENAPER. Foto: X/@SeguInfo

Dentro del área financiera, el Gobierno nombró a Jaquelina Clara Truzzel como directora del Banco de la Nación Argentina. De acuerdo al Decreto 70/2026, su mandato comenzó el 21 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 1° de enero de 2028 conforme a lo establecido por la Ley N° 21.799.

La renovación en el directorio se dio tras la asunción de Darío Wasserman como presidente del Banco Nación a mediados de diciembre en reemplazo de Daniel Tillard. En ese momento, desde el Gobierno resaltaron que Wasserman garantizaría continuidad a la orientación definida por Milei, centrada en el crédito al sector privado y en dejar atrás el financiamiento al sector público. “El banco volvió a trabajar de banco”, habían remarcado desde el Ejecutivo.

Por otro lado, se resolvió que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quede a cargo de Maximiliano Patti, quien asumió como director ejecutivo el 19 de diciembre de 2025. El funcionario reemplazó a Carlos Frugoni, actual Secretario Coordinador de Infraestructura.

En paralelo, también se concretó un movimiento clave en la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. A través del Decreto 47/2026, se formalizó la salida de Luis Octavio Pierrini y la designación del arquitecto Fernando Augusto Herrmann como nuevo titular del área desde el 22 de enero.

Tren a Mar del Plata. Fuente: Trenes Argentinos

Tras la salida de Pierrini, también se anunciaron cambios en la conducción de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF). Los presidentes de ambas compañías, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, presentaron sus renuncias el pasado miércoles 21 de enero.

Desde el Gobierno explicaron que la salida de Pierrini respondió a “motivos personales”, aunque versiones que circularon en los últimos días, apuntan a un malestar por la administración y distribución de los subsidios al transporte automotor. De hecho, fuentes oficiales indicaron que las modificaciones fueron impulsadas por el propio Frugoni, quien ahora concentra bajo su órbita distintas áreas administrativas, organismos y empresas públicas.

“Todas las salidas de jefes y equipos las propuso él como comienzo de su gestión y se le aceptaron”, señalaron a Infobae. En particular, SOFSE es una de las compañías que concentra mayor atención dentro del Gobierno, ya que integra el grupo de ocho empresas incluidas para su privatización o concesión en el marco de la Ley Bases.