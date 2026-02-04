Reunión de Javier Milei con gobernadores. Foto: Presidencia

El Gobierno tenía todo listo para concretar una reunión con un grupo de mandatarios provinciales para este miércoles 4 de febrero, pero se suspendió. El encuentro tenía el objetivo de analizar cambios en el capítulo del Impuesto a las Ganancias dentro de la Reforma Laboral impulsada por el Ejecutivo en medio de intensas gestiones políticas entre la Casa Rosada y varios mandatarios provinciales.

La realización de la cumbre estaba prevista en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y tenía como propósito articular una postura común entre los gobernadores respecto del impacto fiscal que tendría el proyecto de reforma en los ingresos de las jurisdicciones. Sin embargo, la ausencia de quórum y la falta de consenso entre distintos sectores provinciales terminaron por desactivar la convocatoria.

El gobernador de La Pampa rechazó el proyecto de Reforma Laboral y pidió al Gobierno que regularice la deuda con su provincia. Foto: Cuenta de Twitter de Sergio Ziliotto

Según fuentes consultadas, parte de los mandatarios ya había anticipado que no participaría del encuentro incluso antes de la suspensión formal. Entre ellos, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quienes rechazaron la iniciativa de motorizar una foto conjunta sin un acuerdo previo sobre las compensaciones que reclaman por la reducción del impuesto coparticipable.

Durante la noche del martes 3, el ministro del Interior, Diego Santilli, se comunicó con varios gobernadores, incluidos algunos allegados al peronismo y al PRO, con el objetivo de desactivar la reunión antes de que se realizara y evitar una imagen de confrontación con el Gobierno justo cuando la Reforma Laboral se encamina a su discusión en el Senado.

El trasfondo de la reunión suspendida: qué pasó con el capítulo de Impuesto a las Ganancias

El eje de la discusión entre los mandatarios provinciales sigue siendo el impacto que la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades incluida en la reforma laboral tendría sobre la coparticipación federal, un reclamo que varios gobernadores expresaron en varias oportunidades como condición para brindar su respaldo al proyecto en el Congreso. La negociación por ese punto continúa siendo uno de los principales temas en las conversaciones entre los jefes provinciales y el oficialismo.

La caída de este encuentro clave puso en evidencia la fragilidad de las alianzas provinciales en torno al proyecto de ley que quiere sancionar el Gobierno y se produjo en medio de una etapa de intensa rosca política, con reuniones de la mesa chica de Milei y contactos con legisladores para asegurar los votos necesarios en el Senado antes del debate previsto para el 11 de febrero.

La advertencia del gobernador de Salta tras la reunión con Santilli: “No podemos seguir resignando fondos que son de la provincia”

Gustavo Sáenz habló con la prensa a la salida de la reunión que los gobernadores tuvieron con Diego Santilli en Buenos Aires. El mandatario de Salta dejó en claro que acompañará el proyecto de Reforma Laboral dado que hay que “modernizar una ley viejísima”, mencionó que cayó la recaudación de las provincias y realizó una contundente advertencia al gobierno de Javier Milei: “Buscamos algún tipo de compensación para no seguir resignando fondos, tenemos que resolver los problemas de la gente”.

“La recaudación de las provincias ha caído con el IVA y falta de consumo y también se lo hemos planteado. Eso nos golpearía fiscalmente muchísimo, por eso buscamos alternativas, algún tipo de compensación para no seguir resignando fondos de las provincias porque, en definitiva, nosotros tenemos que resolver los problemas de la gente”, soltó.

Sáenz dialogó con la prensa posterior a la reunión con Santilli.

En el caso de Salta, la recaudación cayó casi 80 mil millones de pesos y Sáenz dijo que está buscando alternativas. “Hemos planteado que busquemos para no seguir resignando fondos. pueden usarse algún otro tipo de impuestos, como el Impuesto Al Cheque, que hemos resignado y era coparticipable en la época de Macri con el consenso fiscal. Lamentablemente no lo hemos recuperado nunca más. No podemos seguir resignando fondos que son de la provincia cuando día a día nos vemos afectados también en la coparticipación”, advirtió.