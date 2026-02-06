La CGT reúne a su Consejo Directivo y amenaza con un paro general. Foto: NA

La conducción de la CGT se reunirá este viernes a las 11 en un plenario de su Consejo Directivo para definir posibles medidas de acción directa contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que será debatida el próximo miércoles en el Senado.

El encuentro se da luego de que fracasaran las gestiones que el sector moderado de la central obrera mantuvo con distintos gobernadores, y en medio de crecientes tensiones internas con los gremios que reclaman una postura más dura. En ese contexto, gana fuerza la posibilidad de un paro general.

Jorge Sola (medio), secretario general de la CGT. Foto: Noticias Argentinas

En la antesala de la reunión, que se realizará en la sede de la CGT de la calle Azopardo, el integrante del triunvirato Jorge Sola informó que la conducción mantuvo un encuentro con seis gobernadores peronistas que manifestaron su rechazo al proyecto oficial.

Según detalló, participaron: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quienes coincidieron en cuestionar lo que la central considera una “conculcación de derechos” a partir de la denominada Ley de Modernización Laboral.

Axel Kicillof fue uno de los gobernadores peronistas que se mostró en contra de la reforma laboral de Javier Milei. Foto: Noticias Argentinas

Sin embargo, desde la CGT admiten que no lograron sumar respaldos significativos por fuera de ese grupo. Incluso, algunos gobernadores suspendieron o reprogramaron reuniones previstas, entre ellos Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

En paralelo, otro de los integrantes del triunvirato, Cristian Jerónimo, encabezó este jueves un encuentro con organizaciones sindicales “en defensa de los estatutos laborales”, que se verían afectados por la iniciativa oficial.

La reaparición pública de Pablo Moyano

Por otro lado, reapareció públicamente Pablo Moyano, quien mantuvo una reunión con Abel Furlán, titular de la UOM y referente del ala dura de la CGT.

Pablo Moyano reapareció públicamente y se manifestó en contra de la reforma laboral. Foto: NA.

En ese marco, Moyano sostuvo que la central obrera está en condiciones de frenar la reforma. “Cuando éramos pocos gremios ya pudimos voltear una reforma. Hoy, con una CGT unida, es mucho más posible”, afirmó, en alusión al intento del gobierno de Mauricio Macri de avanzar con cambios en la legislación laboral.