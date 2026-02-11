El Gobierno invitó formalmente al Sumo Pontífice al país. Foto: Argentina.gob.ar

El Gobierno invitó al Papa León XIV a la Argentina de manera formal a través de una carta firmada por el presidente Javier Milei. La noticia fue dada a conocer por el área de Cancillería a cargo de Pablo Quirno y definirá el Vaticano su potencial llegada al país.

“Esta iniciativa se inscribe en el excelente momento que atraviesa la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede, que se ha caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales”, indicó el comunicado del Gobierno.

“El canciller reafirmó la voluntad de Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre naciones y la resolución pacífica de los conflictos”, concluyó.

Cabe recordar que Javier Milei ya mantuvo un encuentro con el Papa León XIV el pasado 7 de junio de 2025 en el Vaticano. En ese entonces, el Sumo Póntífice había confirmado que visitaría el país y tras la invitación formal del Gobierno, se esperan definiciones en las próximas semanas.

El Papa criticó la importancia excesiva que se le da a la aprobación física: “No malgastemos tiempo en la apariencia”

Sus palabras resonaron fuerte durante el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro. “De hecho, a menudo se le da una importancia excesiva a la aprobación, al consenso y a la visibilidad, hasta el punto de condicionar las ideas, los comportamientos y los estados de ánimo de las personas, causando sufrimiento y divisiones, y produciendo estilos de vida y de relación efímeros, decepcionantes y oprimentes”, lamentó el sumo pontífice mientras se asomó por la ventana del palacio apostólico frente a los fieles.

El Papa León XIV dirige la oración del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano. Foto: via REUTERS

Y aseguró: “No necesitamos estos sucedáneos de la felicidad. Nuestra alegría y nuestra grandeza no se basan en ilusiones pasajeras de éxito y de fama, sino en sabernos amados y deseados por nuestro Padre que está en los cielos”. Por ello pidió a los fieles: “No malgastemos tiempo y energías persiguiendo lo que es mera apariencia” e instó a amar “las cosas sencillas y las palabras sinceras, viviendo con sobriedad y profundidad de mente y de corazón, conformándonos con lo necesario y encontrando cada día, en cuanto sea posible, un momento especial en el que detenernos en silencio para rezar, reflexionar, escuchar...”.

Se conoció el motivo íntimo por el que el Papa Francisco eligió no visitar Argentina durante su pontificado: “Me tuvieron 76 años”

A más de una década del inicio del pontificado de Francisco, una de las preguntas que persiste en la sociedad argentina es por qué el primer Papa nacido en el país nunca regresó oficialmente a su tierra natal. Guillermo Karcher, colaborador cercano del Sumo Pontífice durante más de treinta años, ofreció una respuesta clara y contundente al reconstruir el pensamiento que guio esa decisión.

En una entrevista difundida por Radio Zónica, Karcher reveló que la determinación fue tomada desde los primeros días posteriores a la elección papal. Según relató, Francisco fue categórico al expresar: “Me tuvieron 76 años, ahora me toca servir al mundo”. Esa frase, pronunciada en un ámbito privado, sintetizó la concepción universal que el Papa asumió al iniciar su pontificado y definió el rumbo de su agenda internacional.

Papa Francisco en la Mezquita Azul. Foto: X

La relación entre Karcher y Jorge Bergoglio se remonta a 1992, cuando ambos coincidieron en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Desde entonces, compartieron más de tres décadas de trabajo y cercanía: primero en Argentina y luego en Roma, durante los 33 años de episcopado del futuro pontífice.