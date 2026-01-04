El papa León XIV expresó su preocupación por Venezuela y pidió garantizar su soberanía tras la captura de Maduro

Durante el rezo del Ángelus en el Vaticano, el papa León XIV llamó a abandonar la violencia y reclamó una salida constitucional y pacífica a la crisis en Venezuela, con especial énfasis en la defensa de los derechos humanos y del pueblo venezolano.

Papa León XIV. Foto: Reuters/Vatican Media/Simone Risoluti

El papa León XIV manifestó este domingo su profunda preocupación por la crisis política en Venezuela, tras los hechos de público conocimiento sobre la captura de su presidente, Nicolás Maduro, por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, una operación encabezada por su mandatario, Donald Trump.

Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el sumo pontífice afirmó que “el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración” al tiempo que llamó a las partes involucradas a abandonar la violencia para avanzar hacia una solución basada en la justicia, la estabilidad y el respeto institucional.

Detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos. Foto: Capturas de video / X (Twitter).

Papa León XIV llamó a garantizar la soberanía de Venezuela

Desde la ventana del Palacio Apostólico, el líder de la Iglesia Católica subrayó la necesidad de garantizar la soberanía de Venezuela y el pleno respeto del Estado de Derecho “inscrito en la Constitución”.

En un mensaje de fuerte contenido político y humanitario, León XIV remarcó que cualquier salida a la crisis debe enmarcarse en el orden constitucional y evitar nuevas acciones que profundicen el sufrimiento de la población.

El Papa León XIV dirige la oración del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano. Foto: via REUTERS

Además, el Papa puso especial énfasis en la situación de los derechos humanos y civiles, haciendo mención especial a los sectores más vulnerables, que se ven afectados desde hace años por la crisis económica, institucional y social.

Por ello, le pidió a la comunidad internacional que no pierda de vista el impacto humanitario de este conflicto y convocó a rezar por el futuro de Venezuela, encomendándolo a la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela.

El papa León XIV. Foto: REUTERS

La postura de León XIV se inscribe en la línea de cautela, diálogo y mediación que ha caracterizado su pontificado desde su elección en mayo pasado. En diciembre, tras regresar de un viaje a Líbano, el Papa ya había manifestado su rechazo a las salidas militares impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, al sostener que “siempre es mejor buscar caminos de diálogo o de presión no violenta” para promover cambios políticos duraderos. Aquella actitud había sido incluso valorada públicamente por el propio Maduro meses atrás.

Mientras la comunidad internacional debate la legalidad de la intervención en Venezuela y el futuro político del país permanece abierto, el papa León XIV reiteró el llamado a una transición pacífica que respete la autodeterminación nacional y evite mayores padecimientos al pueblo venezolano.