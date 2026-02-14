Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado Foto: NA

El Gobierno reconoció que las modificaciones incluidas en la Reforma Laboral sobre las licencias por enfermedad podrían generar tensiones en la discusión con los sindicatos en medio del tratamiento legislativo del paquete de medidas. Desde el oficialismo, admitieron que el nuevo esquema impacta en un punto sensible de las paritarias que podría convertirse en uno de los focos de conflicto en la etapa de reglamentación, más que nada luego de los dichos de Federico Sturzenegger horas después de la media sanción del proyecto de ley en el Senado.

La reforma establece un esquema diferenciado para los casos de enfermedad o accidente no vinculados a la actividad laboral. Cuando la situación derive de una conducta voluntaria que implique riesgo, la persona trabajadora percibirá el 50% del salario básico por un período de tres meses o de seis en caso de tener personas a cargo. En los casos en que no exista ese tipo de comportamiento, la remuneración será del 75% durante los mismos plazos.

En cuanto a las enfermedades crónicas, las recaídas solo serán consideradas nuevos episodios si transcurrieron más de dos años entre una y otra. Al mismo tiempo, el nuevo marco amplía las facultades del empleador para realizar controles médicos y convocar juntas médicas. Las suspensiones por razones económicas o disciplinarias no afectarán el derecho a percibir la remuneración parcial prevista en estas situaciones.

Dentro del propio oficialismo, reconocieron que la aplicación práctica de ese criterio podría derivar en disputas interpretativas entre empleadores, empleados y organizaciones sindicales, especialmente al momento de determinar si corresponde o no la reducción del salario. Esa zona gris es la que anticipa un escenario de negociación complejo en los convenios colectivos. “Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, expuso el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Además, el nuevo modelo amplía las facultades de control para las empresas sobre las licencias médicas, un punto que también generó resistencia gremial y que será parte de la discusión sector por sector. Desde el Ejecutivo, sostienen que el objetivo es reducir el ausentismo y ordenar el sistema, pero admiten que la transición demandará acuerdos específicos para evitar conflictos.

“Se mandó una de más, como siempre”, dijo a Infobae una fuente del bloque de La Libertad Avanza. “Eso fue lo que calentó, como cada vez que sale a hablar Sturzenegger”, añadió esta persona, dejando entrever el ruido que generaron las declaraciones del ministro al marcar agenda posterior a la media sanción de la Reforma Laboral en el Senado.

En este contexto, funcionarios del área económica y laboral consideraron que el tema deberá resolverse en la instancia de negociación colectiva, donde cada actividad podrá establecer criterios propios para su implementación. La intención oficial es que esos acuerdos funcionen como una vía para amortiguar el impacto político y sindical de los cambios.

El reconocimiento de estas dificultades apareció en un momento en que el Gobierno busca consolidar apoyos para el resto de los capítulos de la Reforma, por lo que el tratamiento de las licencias por enfermedad se perfila como uno de los puntos más delicados del nuevo esquema. Cabe recordar que el proyecto ahora se trasladará a Diputados y la sesión podría darse el jueves 26 de febrero.

