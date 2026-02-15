La CGT logró bajar artículos clave de la reforma laboral. Foto: NA

La Confederación General del Trabajo (CGT) consiguió introducir cambios relevantes en el proyecto de reforma laboral antes de su tratamiento en el Senado de la Nación Argentina y ahora apunta a seguir atenuando su alcance durante el debate en la Cámara de Diputados. En caso de que la iniciativa se convierta en ley, la central obrera no descarta judicializar los artículos que considere inconstitucionales.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Foto: Noticias Argentinas

La ministra de Seguridad y jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, confirmó que existieron conversaciones reservadas con la CGT y que durante la discusión en la Cámara alta se incorporaron planteos de la central sindical.

Los artículos de la reforma laboral que logró bajar la CGT

Entre los principales puntos que la organización sindical logró modificar figura la continuidad de la cuota solidaria que perciben los gremios. Finalmente, el texto aprobado establece que ese aporte se mantendrá de manera obligatoria por dos años, con un tope del 2% de la remuneración, y que recién una vez cumplido ese plazo se requerirá la conformidad expresa del trabajador.

Otro de los reclamos atendidos fue la preservación del aporte patronal a las obras sociales, que permanecerá en el 6% y no se reducirá al 5% como preveía la versión original del proyecto impulsado por el Gobierno.

Octavio Argüello, secretario general de la CGT. Foto: Noticias Argentinas

De cara al tratamiento en Diputados, la CGT buscará introducir nuevos cambios. Entre los artículos que generan mayor resistencia, se encuentran: el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos (lo que habilitaría negociaciones por empresa) y la ampliación de las actividades consideradas “esenciales”, con el objetivo de garantizar servicios mínimos durante medidas de fuerza.

También permanecen en el texto otras disposiciones cuestionadas por los gremios, como la posibilidad de fraccionar vacaciones, la implementación voluntaria de bancos de horas y un nuevo cálculo indemnizatorio que excluye conceptos como el aguinaldo y las vacaciones.

Marcha de la CGT en contra de la reforma laboral en la Argentina. Foto: Noticias Argentinas

Asimismo, el proyecto contempla la obligación de solicitar autorización para realizar asambleas sindicales en los lugares de trabajo y fija un tope de 10 horas mensuales pagas para la actividad gremial de los delegados.

En la conducción de la CGT sostienen que algunos de estos puntos podrían ser inconstitucionales. Por eso, si no logran introducir modificaciones en la Cámara baja, anticipan que recurrirán al Poder Judicial para intentar frenar su aplicación.