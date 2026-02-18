Cristian Ritondo. Foto: NA

Cristian Ritondo expuso sus diferencias con el Gobierno por el artículo de licencias médicas que fue eliminado del proyecto de ley de la Reforma Laboral tras la polémica. El diputado y jefe del bloque del PRO dialogó con Radio Mitre y apoyó esta decisión porque "era absolutamente inhumano. Estaba mal redactado y no se entendía".

En diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre durante la mañana de este miércoles 18 de febrero, Cristian Ritondo profundizó en torno a la Reforma Laboral, cuya sesión para su tratamiento en Diputados está prevista para este jueves 19 de febrero tras la media sanción en el Senado. Uno de los puntos más controversiales fue el de descuentos salariales del 75% y del 50% en casos de enfermedad y el jefe del bloque del PRO habló sobre este tema.

“La eliminación de este artículo se debe a la capacidad de escucha que tuvo el Gobierno. Era absolutamente inhumano. Estaba mal redactado y no se entendía”, consideró Ritondo. “Este artículo no estaba y no se pudo discutir antes en Diputados”, agregó.

A pesar de haberse mostrado en contra del artículo de licencias por enfermedad, Ritondo dijo que para él, el resto del proyecto no se modificará. “Yo creo que ningún otro cambio se va a aplicar. Es muy importante y necesario que esta ley salga lo antes posible”, sostuvo.

Cristian Ritondo. Foto: NA.

Cabe recordar que las Comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja se reunirán este miércoles 18 desde las 14 y habrá dos horas de exposiciones por parte de especialistas y sindicalistas invitados. Lo que debería pasar es que se concrete la eliminación del artículo de licencias por enfermedad y dar dictamen para que se ponga en marcha el debate del proyecto en Diputados este jueves.

“Esperamos que para el 1° de marzo tengamos esta ley aprobada", indicó Ritondo. Las sesiones extraordinarias del Congreso durarán hasta el próximo 28 de febrero: Javier Milei firmó un decreto para extender el periodo un día más debido a los contratiempos en el calendario legislativo y porque sumó otro proyecto tratándose de la Ley de Financiamiento Universitario.

El Gobierno le descontará el día a los empleados estatales que adhieran al paro nacional contra la Reforma Laboral

La Libertad Avanza busca obtener dictamen este miércoles 18 de febrero para llevar la Reforma Laboral a la Cámara de Diputados el jueves 19. En ese escenario, la CGT ratificó un paro nacional con adhesión de los gremios estatales y el Gobierno anticipó que descontará el día a quienes no concurran a trabajar.

La advertencia fue confirmada por altas fuentes de la Casa Rosada, que sostuvieron que la medida se aplicará como en huelgas anteriores. “Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, señaló a Infobae uno de los funcionarios consultados.