Cierre de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad:

El Gobierno designó este jueves 19 de febrero al administrador que se hará cargo de la reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA): el Coronel Mayor Ariel Guzmán. El ministro de Defensa, Carlos Presti, tomó la decisión en el marco de la deuda por 200 mil millones de pesos que enfrenta el organismo.

El motivo principal del cambio de dirigencia es la conducción del proceso de planificación y ejecución de la disolución del organismo y el traspaso de sus afiliados a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), en un plazo máximo de doce meses.

Cierre de IOSFA: cómo será el traspaso de obra social

El Gobierno busca que el traspaso de obra social sea ordenado con una estrategia que adecuará los sistemas de información y consolidará los datos sobre prestaciones, medicamentos y gastos en coordinación con los organismos competentes de los Ministerios de Defensa y Seguridad.

Los servicios continuarán durante el período de transición, preservando a los más de 500 mil beneficiarios del sistema con la continuación del servicio. No habrá interrupciones, según lo informado, hasta que las nuevas obras sociales estén operativas y en condiciones de asumir sus funciones. El proceso técnico-administrativo pretende preservar la continuidad de los servicios y proteger a los afiliados frente a la crisis.

Cuáles son los argumentos del Gobierno tras la disolución de IOSFA

El Gobierno sostiene la existencia de un deterioro institucional en localidades como Punta Alta, donde los datos de ATE confirman que 42.000 de los 77.000 habitantes dependen de IOSFA y llevan meses sin acceso a servicios básicos de salud por falta de insumos.

Presti se reunió con Adorni y Caputo para definir alternativas para evitar el quiebre y colapso de IOSFA. Así, decidieron dividir el organismo en dos entidades.

La Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) funcionará como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con competencia en todo el territorio nacional. Su misión principal será proporcionar cobertura médico asistencial y social a la totalidad de la población beneficiaria, de acuerdo con el Programa Integral de Prestaciones que apruebe su propio directorio que no podrán ser inferiores al Programa Médico Obligatorio vigente ni a sus futuras actualizaciones.

Cómo serán las nuevas entidades de las fuerzas armadas y de seguridad

La OSFA y la OSFFESEG serán entes autárquicos bajo la dependencia del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Seguridad Nacional respectivamente. Fiscalizarán y controlarán el funcionamiento de las mismas como autoridades.

La Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad tendrá como objetivo central la cobertura de salud y prestaciones sociales para el personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y eventualmente otras fuerzas federales que puedan incorporarse en el futuro. Con 5 miembros en su directorio, la presidencia deberá ser ejercida por una persona con antecedentes técnicos y experiencia para demostrar su competencia en organismos complejos, al igual que los otros 4.

Financieramente, las entidades se sustentarán en los aportes personales de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas de adherentes, ingresos por ventas de activos, partidas del presupuesto nacional y donaciones.

El porcentaje correspondiente a aportes y contribuciones se calculará sobre la totalidad de los conceptos, tanto remunerativos como no remunerativos. Quedarán exceptuadas únicamente las asignaciones familiares, los viáticos y los gastos.

El marco normativo establece que al menos el 80% de los recursos de la OSFA y la OSFFESEG deberá destinarse a prestaciones de salud. A su vez, el gasto administrativo y de funcionamiento no podrá superar el 8% del total. En caso de registrarse excedentes una vez cubiertas las obligaciones sanitarias y administrativas, hasta un 12 % podrá asignarse a otras prestaciones sociales.