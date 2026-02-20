Javier Milei. Foto: REUTERS

La Oficina del Presidente se pronunció sobre la Ley de Modernización Laboral y su aprobación en Diputados en un comunicado oficial. Destacó: “Una de las reformas estructurales que el Presidente Javier G. Milei prometió y que está destinada a terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos“.

La reforma laboral obtuvo la media sanción en Diputados, durante la madrugada del viernes 20 de febrero. El oficialismo consiguió un nuevo triunfo político, con el apoyo de otros espacios. El próximo paso está en el envío nuevamente al Senado, para que se avance sobre las modificaciones en la normativa.

Debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Foto: NA

Qué dice el Comunicado del Gobierno

En un mensaje en redes sociales, la Oficina del Presidente sostuvo que “la nueva normativa simplifica y digitaliza los procesos de registración laboral, moderniza licencias y procedimientos, ordena responsabilidades y establece reglas claras tanto para trabajadores como para empleadores”.

“La aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina”, indicó el Gobierno.

Comunicado Oficial de la Oficina del Presidente Foto: Prensa Presidencia

Además, remarcó que la ley “incorpora además incentivos concretos para la formalización del empleo, mecanismos que reducen la conflictividad judicial y un enfoque especial en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), eliminando distorsiones que impedían su crecimiento, inversión y generación de oportunidades”.

“Con esta reforma, se promueve un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía, generando más y mejores puestos de trabajo formales. Los argentinos han realizado un esfuerzo enorme para alcanzar la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal”, subrayó el oficialismo.

A qué hora se vota por la Reforma Laboral en Diputados. Foto: Flickr

Además, agregó: “Esta modernización laboral es un paso más para consolidar ese proceso, permitiendo que trabajadores y empleadores planifiquen a largo plazo sin temor al conflicto permanente, favoreciendo la creación de empleo de calidad en un esquema dinámico y acorde a los desafíos actuales”.

“El Presidente Javier G. Milei agradece a todos los legisladores que acompañaron este proyecto, y espera el mismo compromiso con la voluntad de los votantes argentinos para el resto de las reformas que fueron o serán enviadas al Congreso de la Nación para hacer grande a la Argentina nuevamente”, afirmó la Oficina del Presidente.