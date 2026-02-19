El presidente argentino brindó un breve discurso. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei brindó un breve discurso en la sesión inaugural del Consejo de la Paz creado por Donald Trump en Washington, Estados Unidos. El presidente respaldó al líder norteamericano porque “ha predicado con el ejemplo mediando el acuerdo de paz en Gaza“, ratificó el compromiso de Argentina y puso a disposición la ayuda de los Cascos Blancos, el organismo perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores encargado de diseñar y ejecutar la asistencia humanitaria internacional.

“La nueva Argentina ha adoptado una posición clara en política exterior: defendemos de forma inclaudicable el derecho a la vida la libertad y la propiedad y sus instituciones derivadas, la igualdad de la ley, la libertad de expresión y el libre comercio”, expresó en primera instancia. “La defensa de esos derechos no es negociable, es un prerrequisito para la paz. Pero no todos los actores internacionales juegan con las mismas reglas. Hay quienes rechazan esos derechos, los pisotean y se benefician de lo que los demás respeten”, añadió.

En este sentido, dijo que “la buena voluntad no alcanza. Necesitamos instituciones con voluntad y capacidad de hacer valer las reglas. La paz duradera no se construye sobre consensos que ceden en lo fundamental, se construye sobre la determinación de defenderlo”. En este sentido, respaldó a Donald Trump porque “ha predicado con el ejemplo mediando el acuerdo de paz en Gaza, acuerdo que luego ratificó la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

Según el presidente, el Consejo de la Paz “nace como expresión de ese liderazgo, con el mandato de ejecutar un plan de pacificación y reconstrucción y los mecanismos para hacerlo, entre ellos, una fuerza internacional de estabilización”. Y agregó que Argentina “está lista para contribuir” con el organismo y aseguró que pondrá a disposición la colaboración de los Cascos Blancos. “Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización”, dijo.

El presidente respaldó el organismo creado por Donald Trump. Foto: Prensa Gobierno

El breve discurso de Javier Milei se dio pasadas las 12 del mediodía de este jueves 19 de febrero y a las 21 -hora Argentina- partirá en un vuelo especial que lo traerá de regreso a Buenos Aires. “Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz, creemos en el liderazgo que enfrenta desafíos complejos con determinación, como el del presidente Trump, y creemos que la única paz que vale la pena construir es la que descansa sobre los derechos innegociables del hombre. El Consejo de la Paz ofrece un marco para avanzar en esa dirección. La Argentina lo respalda”, cerró.

Trump volvió a respaldar a Milei en el Consejo de la Paz en Washington: “Apoyo a este caballero”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibió este jueves 19 de febrero a líderes y representantes de más de 40 países que llegaron a Washington para participar en calidad de miembros y observadores en la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por él para resolver conflictos, empezando por el de Gaza.

En el marco del encuentro, Donald Trump elogió al presidente Javier Milei al mostrarle su “apoyo” una vez más. “Sabe, he tenido un muy buen historial apoyando a candidatos dentro de Estados Unidos, pero ahora apoyo a líderes extranjeros, incluyendo a Viktor Orban, que está aquí, y a otros. Y apoyo a este caballero, Milei”, declaró.