Javier Milei Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei asistirá en marzo a la “Argentina Week” en Nueva York, un evento que definió como una “oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación” del país.

Quiénes son los gobernadores invitados al “Argentina Week”

En ese contexto, decidió invitar a un nutrido grupo de gobernadores para que lo acompañen al evento y varios de los mandatarios provinciales ya confirmaron su asistencia.

Javier Milei, presidente de la Nación. Foto: NA.

“Extraordinaria iniciativa! La Argentina Week en Nueva York será una oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación de la Argentina. Allí estaré presente para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre”, destacó el mandatario en X semanas trás.

La propuesta a los dirigentes provinciales fue cursada a través del ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Pablo Quirno, y de la Embajada ante la Casa Blanca, que encabeza Alec Oxenford, quienes organizan las actividades que se van a realizar allí.

Entre los invitados, según consignó el medio Infobae, están los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

También fueron llamados Rogerio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), pero detallaron que no podrán participar del evento por diversos motivos.

El evento se realizará del 9 al 11 de marzo según precisó el embajador Alejandro Oxenford.

Será un encuentro “de altísimo nivel” que reunirá a autoridades de gobierno, líderes empresariales globales, bancos, fondos de inversión y compañías de energía, minería, tecnología, infraestructura y otros sectores estratégicos que ya invierten, o evalúan invertir, en Argentina, indicó el diplomático.

“Esta iniciativa se da en un momento histórico y sin precedentes en la relación entre Estados Unidos y Argentina, marcada por la amistad, la confianza, la cooperación y un renovado optimismo sobre las oportunidades que presenta la Argentina del Presidente Javier Milei”, destacó Oxenford.

“Será un hito argentino en Manhattan. La gran manzana se vestirá de celeste y blanco para mostrar al mundo el nuevo capítulo de inversión y crecimiento que estamos construyendo”, cerró el embajador en su cuenta de X.