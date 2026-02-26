Reforma Laboral en Senado Foto: NA

Este viernes 27 de febrero, el Senado será escenario de la disputa por la Reforma Laboral una vez más para darle la media sanción restante. El oficialismo asegura tener los votos necesarios tanto para esa normativa como para la Ley Penal Juvenil que bajaría la edad de imputabilidad a los 14 años.

Además, el día previo se tratará la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el MERCOSUR, para lo que el gobierno piensa que no habrá mucha disputa. Sin embargo, no quieren festejar antes de tiempo por la Reforma Laboral.

El bloque oficialista de la Libertad Avanza consiguió el quórum de 130 diputados para debatir la reforma laboral del gobierno de Javier Milei Foto: Noticias Argentinas

Por su parte, existen otros cuatro proyectos de ley clave que el oficialismo busca aprobar: la nueva Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Glaciares, los cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad y la ratificación del acuerdo comercial con los Estados Unidos.

Quiénes son los miembros del oficialismo que estarán presentes en el Senado

Se anticipa que estén presentes en el debate por la Reforma Laboral distintos funcionarios del Gobierno, muchos especularon que es por apoyo y otros por la espera de la foto triunfal. Diego Santilli, Martín Menem, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; Karina Milei y Manuel Adorni son los invitados esperados aunque no hay nada confirmado.

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Además, ante el mensaje de la CGT que decidió ir por el camino judicial en lugar de hacer un paro y movilización, el oficialismo está blindando la reglamentación de la Reforma Laboral ante eventuales judicializaciones. Así, aún continúa el trabajo del equipo técnico sobre el decreto presidencial que haría efectiva la promulgación de la norma luego de su aprobación, que se apunta a publicar los primeros días de marzo con reducidos márgenes de interpretación y litigiosidad.

Qué definieron los gremios combativos para el día que se trate la Reforma Laboral en Diputados

El FreSU está integrado por la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, ATE y las dos CTA, entre otras organizaciones. Según confirmaron a TN desde el gremio de Aceiteros, existió un pedido formal a la CGT para que convoque a un paro de 36 horas. Ante la falta de respuesta, acordaron avanzar con una movilización.

Desde ese sector ya habían adelantado que impulsarían una medida de fuerza si la central obrera no actuaba, pero con la particularidad de que no será bajo la misma dinámica de paro nacional como sí ocurrió el pasado jueves 19.

Los sindicatos se mostraron en contra de la reforma laboral que quiere sancionar Milei. Foto: CGT

“Vamos a hablar con el triunvirato de la CGT para que convoquen a un paro de 36 horas. Si no lo hacen, iremos a un paro nosotros con el Frente de Sindicatos Unidos”, advirtió Daniel Yofra, secretario de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA), en El Destape Radio. Desde la CGT, evitan anticipar una resolución inmediata y desde el triunvirato señalaron que la agenda se definirá en los próximos días, aunque no descartan otras acciones, como movilizaciones. La central obrera prioriza el reclamo judicial y en esa estrategia trabajan sus abogados.

“Los dirigentes de la CGT estaban esperanzados en los políticos porque supuestamente tenían los números. Y ahora están esperanzados en la Justicia. Y después van a estar esperanzados en una marcha a San Cayetano. Eso no tiene nada que ver con el sindicalismo. El sindicalismo se tiene que empoderar más allá de los partidos políticos”, cuestionó Yofra. La semana pasada el FreSU ya había marcado diferencias con la CGT, cuando la central convocó a un paro general sin movilización y los gremios combativos resolvieron marchar al Congreso de igual manera durante el debate de la Reforma Laboral en Diputados.

En ese escenario, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) endureció su postura. En un comunicado difundido días atrás, sostuvo que “el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras, definió un paro de 36 horas con movilización en las primeras 12 si la reforma laboral regresa al Senado”.

El gremio prepara una manifestación el día que se discuta la reforma laboral en febrero. Foto: Radio Provincia

Mientras los gremios intensifican la presión, el oficialismo busca que el Senado trate los cambios introducidos por Diputados y sancione la Reforma Laboral, entre otros proyectos, antes de la apertura de las sesiones ordinarias que encabezará el presidente Javier Milei.