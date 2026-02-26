Crece la incertidumbre sobre un posible paro de transporte el viernes 27 de febrero. Foto: NA

El Frente Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Federación Aceitera (FTCIODyARA), convocó un paro y movilización hacia el Congreso para este viernes 27 de febrero, en contra de la aprobación de la reforma laboral, que se tratará en la Cámara de Senadores.

Es en ese contexto que muchos ciudadanos se preguntan si los gremios del transporte adherirán a la medida de fuerza y si los servicios se verán paralizados.

La incertidumbre crece teniendo en cuenta que la semana pasada, sindicatos como La Fraternidad (agrupa a los maquinistas de trenes), la Unión Tranviarios Automotor (UTA, choferes de colectivos) y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP, metrodelegados), habían adherido al paro general convocado por la CGT.

¿Cómo funcionarán subtes, trenes y colectivos este viernes 27 de febrero?

Pese a la medida de fuerza pasada, en esta ocasión estos gremios no confirmaron su participación en ninguna movilización, por lo que se estima que el transporte público funcione con normalidad.

Cabe recordar que este miércoles, la CGT resolvió no convocar a un paro ni a una movilización para el viernes, sino que optó por avanzar por la vía judicial para intentar frenar la ley impulsada por el Gobierno y anunció una movilización hacia el Palacio de Tribunales para el lunes 2 de marzo a partir de las 11.

La Fraternidad, metrodelegados, UTA y UGATT no se pronunciaron sobre la medida de este viernes 27, por lo que el subte, los trenes y los colectivos funcionarán con normalidad.

De todas maneras y debido a las movilizaciones, se esperan interrupciones en el transporte público y calles cortadas, por lo que es recomendable consultar el estado de cada línea antes de salir de casa, prever medios alternativos de viaje y anticipar modificaciones en caso de turnos médicos, laborales o educativos.

Cuáles son los gremios que se adhieren al paro del viernes 27 de febrero

Los gremios que confirmaron su adhesión al paro y la movilización que convocó el FreSU al Congreso son: