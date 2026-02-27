Organizaciones cortaron la autopista en rechazo a la Reforma Laboral Foto: Captura de pantalla TN

Las protestas contra la reforma laboral que el Senado tratará este viernes comenzaron desde temprano con cortes, concentraciones y un amplio despliegue de fuerzas de seguridad en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires. La jornada estuvo marcada por interrupciones al tránsito, momentos de tensión entre manifestantes y efectivos policiales y la implementación del protocolo antipiquetes.

Uno de los primeros focos de conflicto se registró en la autopista Panamericana, ramal Tigre, a la altura de Uruguay, donde trabajadores de FATE junto a organizaciones de izquierda realizaron un corte total en la traza. La medida generó importantes demoras en la circulación mientras Gendarmería montó un operativo para liberar la vía. Con el correr de las horas, el bloqueo fue levantado y el tránsito comenzó a normalizarse.

En paralelo, desde las 7 de la mañana agrupaciones de izquierda se concentraron en la avenida 9 de Julio, a la altura del Obelisco, donde ocuparon varios carriles y provocaron restricciones en la circulación. La Policía de la Ciudad desplegó un operativo para despejar el Metrobús y reordenar el tránsito, lo que derivó en forcejeos, corridas y momentos de tensión en la intersección de Corrientes y 9 de Julio. Los manifestantes fueron finalmente reubicados sobre la vereda en la zona de Cerrito y Rivadavia. En medio de los incidentes, un efectivo resultó herido y fue trasladado por el SAME al Hospital Ramos Mejía.

Las movilizaciones forman parte de la convocatoria impulsada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que reúne a gremios del transporte, estatales, organizaciones sociales y las dos CTA, entre ellos la Unión Obrera Metalúrgica, APLA, la Federación de Aceiteros, ATE y La Fraternidad. El espacio llamó a un paro nacional con movilización hacia el Congreso en rechazo al proyecto oficial de reforma laboral y en reclamo de mejoras salariales. La columna principal tiene previsto partir a las 10 desde Avenida de Mayo y Salta.

Ante este escenario, el Gobierno dispuso un operativo de gran magnitud con cerca de dos mil efectivos federales y de la Policía de la Ciudad, además de brigadas de infantería, unidades motorizadas, camiones hidrantes, móviles para detenciones, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que “el protocolo antipiquetes se aplicará con toda firmeza”, mientras el epicentro de la jornada se traslada a la zona del Congreso, donde se espera la mayor concentración y un fuerte dispositivo de control en las inmediaciones.