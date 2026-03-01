Javier Milei Foto: Archivo foto NA

La apertura de sesiones ordinarias de 2026 genera un clima de fuerte expectativa en el plano político y económico argentino. Con un escenario financiero más estable y un oficialismo que logró en los últimos meses avances legislativos clave, se anticipa que el presidente Javier Milei utilice su mensaje para profundizar su perfil reformista y delinear una hoja de ruta más ambiciosa para el año. Analistas y funcionarios coinciden en que el discurso será central para marcar la dirección del Gobierno hacia una nueva etapa de transformaciones estructurales.

En lo económico, el Ejecutivo llega a esta instancia destacando ciertos indicadores: la baja del dólar en los últimos meses, la compra de reservas por parte del Banco Central y un riesgo país que logró consolidarse en niveles inferiores a los de principios del año anterior. Estos elementos permiten al Gobierno sostener un relato de estabilización macroeconómica luego de un período de fuertes tensiones. Sin embargo, la situación de la economía real continúa siendo el principal foco de preocupación, con señales mixtas en materia de actividad, precios y empleo. Los analistas remarcan que, aunque se haya alcanzado cierto orden financiero, el desafío de 2026 es transformar esa estabilidad en crecimiento sostenible.

A qué hora se vota por la Reforma Laboral en Diputados. Foto: Flickr

En este contexto, se espera que el Presidente anuncie un paquete extenso de nuevas reformas. Diversas fuentes oficiales y legislativas anticiparon que el Gobierno considera 2026 como “el año más reformista de la historia”, con más de 40 iniciativas que abarcan desde cambios estructurales del Estado hasta modificaciones en áreas productivas, institucionales y regulatorias. Estas transformaciones se enmarcan en la estrategia de acelerar el proceso de reorganización del sector público y de profundizar la apertura económica iniciada meses atrás.

Ejes principales del discurso

Entre los ejes más mencionados figura la continuidad de la reforma laboral, presentada como una herramienta para dinamizar el mercado del trabajo a través de menores costos de contratación y mayor previsibilidad para las empresas. También se especula con la inclusión de reformas vinculadas al sistema electoral, al Código Penal y a compromisos asumidos en acuerdos políticos previos. En paralelo, el Presidente podría reforzar su discurso crítico hacia sectores empresariales que considera parte del “status quo”, especialmente tras tensiones públicas con figuras de la industria nacional.

Javier Milei Foto: X Milei

Desde el oficialismo apuestan además a consolidar acuerdos parlamentarios más amplios que permitan avanzar con estas reformas. El Gobierno llega con un Congreso más alineado, tras haber logrado recientemente la aprobación de leyes emblemáticas como la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil. La expectativa es que el discurso presidencial contribuya a robustecer ese apoyo legislativo y fortalecer la relación con aliados políticos clave.

La combinación de estabilización macroeconómica, tensiones sectoriales y una agenda legislativa ambiciosa convierte a la apertura de sesiones en un momento decisivo para el Gobierno. Lo que Milei anuncie marcará no solo el rumbo económico inmediato, sino también la profundidad política del proyecto reformista que intenta consolidar. Las miradas están puestas en cómo equilibrará diagnóstico, confrontación y propuestas concretas para un año que promete ser clave en la evolución de su gestión.