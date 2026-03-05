Petróleo

El conflicto en el Medio Oriente tiene repercusiones de todo tipo en todo el mundo. Irán bloqueó el Estrecho de Ormuz por el que pasa más del 20% del petróleo y gas del mundo, generando una amplia suba del crudo a nivel internacional. Argentina puede presentar dos consecuencias opuestas: un aumento del precio o una mejora para el sector.

Desde el comienzo del conflicto, la cotización del petróleo Brent saltó más de US$10 y superó los US$80 por barril. Además, se generó una mayor volatilidad de indicadores financieros mundiales por la incertidumbre que la problemática bélica genera sobre su tiempo y extensión territorial.

Petróleo Foto: Proactive Investors

Qué impacto puede tener el conflicto de Medio Oriente en la Argentina

Argentina mira de cerca dos variables: el posible traslado de la suba de precios internacionales sobre los precios internos y la posibilidad de que ese incremento represente una mejora para el saldo comercial del sector. Las petroleras sostienen que “fortalece el posicionamiento exportador del país” este aumento y que si el precio del curdo se estaciona en US$80 por barril podría representar un eventual traslado a precios.

“Hay que mirar las tendencias para detectar en qué valor se queda el precio del petróleo. Nadie va a tomar una decisión a las apuradas, pero si es un precio que llegó para quedarse, ahí habrá que ver. Hoy nos preguntamos, ¿hasta dónde podes subir el combustible y la demanda se la banca? el mercado de combustible está justo de rentabilidad“, afirmaron desde una compañía del rubro.

Estación YPF. Foto: YPF.

Por su parte, Morgan Stanley lanzó un informe evaluando los efectos de la situación para la Argentina y definió “un auge para las cuentas externas, pero un riesgo para las perspectivas de inflación”. En este sentido, calculó que la suba del crudo bajo estos parámetros podría sumarle al IPC general entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales.