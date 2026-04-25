Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Donald Trump reveló que emisarios de Irán acercaron una contrapropuesta de diálogo pocos minutos después de que él mismo dispusiera suspender el traslado de sus representantes especiales a Pakistán, donde estaba previsto iniciar conversaciones con Teherán. El presidente de Estados Unidos lo hizo durante la tarde de este sábado 25 de abril y brindó detalles de la oferta.

El jefe de Estado norteamericano explicó que la oferta previa no cumplía con las expectativas de la Casa Blanca, pero que la postura iraní cambió tras la cancelación oficial del encuentro. “Nos dieron (ayer) un documento que debería haber sido mejor y curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo, en diez minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor”, precisó Trump ante la prensa.

Estas declaraciones fueron realizadas poco antes de que el presidente abordara el Air Force One en Florida con destino a Washington, marcando un nuevo capítulo en la dinámica de presión y negociación entre ambas naciones.

Irán amenazó con la “mayor lluvia de misiles de la historia” en plena negociaciones de paz en Pakistán

Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Comando General Central de Khatam al-Anbia, amenazó con lanzar “la mayor lluvia de misiles de la historia” en caso de una agresión contra Irán en medio del alto al fuego con Estados Unidos e Israel.

Abbas Araqchi, ministro de Exteriores de Irán. Foto: Reuters (Ramil Sitdikov)

El vocero castrense señaló que las fuerzas armadas del régimen iraní están preparadas para responder con mayor contundencia a sus enemigos. Ante esta advertencia, el portavoz del Ministerio de Defensa de Irán, general Reza Talai-Nik, aseguró que Irán fabrica a nivel nacional más de 1.000 tipos de armas, incluidos misiles, drones y sistemas militares ante una posible escalada en caso de no alcanzar nuevos acuerdos con Donald Trump.