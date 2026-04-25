El presidente de los EE.UU., Donald Trump. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó un anuncio importante este sábado 25 de abril. A través de sus redes sociales que canceló el viaje de los representantes estadounidenses que debían viajar a Islamabad, capital de Pakistán, para reunirse con la contraparte de Irán en pos de negociar una tregua en Medio Oriente.

“¡Se perdió demasiado tiempo viajando, demasiado trabajo! Además de eso, hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su ‘liderazgo’. Nadie sabe quién está a cargo, incluyéndolos a ellos”, escribió Trump a través de su red social Truth Social.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Asimismo, dio una sentencia sobre lo que él opina respecto del desarrollo del conflicto: “Nosotros tenemos todas las cartas, ellos ninguna”, y agregó que “si quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar”. Trump había comentado a Fox News más temprano que había cancelado el viaje de su yerno Jared Kushner y del enviado especial Steve Witkoff a Medio Oriente.

El ministro de Exteriores de Irán llegó a Omán: llevará actividades diplomáticas regionales tras su visita a Pakistán

El canciller iraní, Seyed Abbas Araqchi, llegó este sábado a Mascate, capital de Omán, para mantener un encuentro con autoridades de Omán, a fin de establecer relaciones bilaterales.

La escala en Omán forma parte de una gira por la región que comenzó el viernes en Islamabad y que continuará en Rusia, al frente de una delegación oficial. Durante su paso por Pakistán, Araqchi se entrevistó con el jefe del Ejército, Asim Munir, y con el primer ministro Shehbaz Sharif, con quienes abordó tanto los vínculos entre ambos países como la situación en Medio Oriente, en particular el conflicto que involucra a Estados Unidos e Israel.

Abbas Araqchi, ministro de Exteriores de Irán. Foto: Reuters (Ramil Sitdikov)

Tras esos encuentros, el ministro iraní calificó su visita como “muy productiva” y destacó el papel de Pakistán en los esfuerzos por promover la estabilidad regional. También señaló que transmitió la postura de Teherán respecto de un eventual esquema para poner fin al conflicto, aunque advirtió que persisten dudas sobre la disposición de Washington a avanzar por la vía diplomática.