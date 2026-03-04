El flamante ministro de Justicia se reunión con el jefe de Gabinete y Karina Milei, secretaria general de Presidencia. Foto: Cuenta de Twitter de Manuel Adorni

A pocas horas de formalizar su llegada al Gobierno como nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques dio el primer paso en su agenda ministerial: se presentó en Casa Rosada para mantener un encuentro clave con el vocero presidencial, Manuel Adorni; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La reunión, que marca el inicio de su desembarco en Balcarce 50, fue el escenario para coordinar los ejes de trabajo de una gestión que comenzará próximamente, ya que está la fecha confirmada para que el presidente Javier Milei le tome juramento.

La transición en la cartera de Justicia no será un traspaso administrativo más. Según trascendió, Mahiques tiene el objetivo de realizar un diagnóstico exhaustivo de lo actuado por su antecesor Mariano Cúneo Libarona para revisar minuciosamente el estado en el que se encuentra el Ministerio antes de avanzar con sus propias medidas. En este marco, desde el entorno del nuevo funcionario reconocieron la labor previa, aunque dejaron en claro que el enfoque a partir de ahora tendrá una impronta de continuidad técnica con mayor firmeza política.

La mesa chica y el foco en los jueces: los objetivos a corto plazo de Juan Bautista Mahiques en Justicia

El desembarco de Mahiques no es solitario: lo acompañará Santiago Viola, quien asumirá como secretario de Justicia y se perfila como una pieza fundamental en el esquema operativo del Ministerio. Viola y Mahiques serán los encargados de gestionar, entre otros temas urgentes, el análisis de los pliegos de los jueces federales, una de las carpetas que aparece como prioridad en la agenda judicial del Gobierno.

Juan Bautista Mahiques. Foto: Wikipedia.

La estructura que conforma el nuevo equipo judicial, que además responderá bajo una línea directa de trabajo con Karina Milei, busca profesionalizar la gestión de los recursos y la estrategia legal del Ejecutivo. Según trascendió, el clima en el Ministerio es de expectativa y revisión: “Están en el Ministerio, pero no están preparados. Entiendo que no hay un acto formal y no sabemos cuáles eran esos nombres, la verdad”, deslizó un integrante del equipo entrante a Infobae sobre el estado de ciertos expedientes y áreas.

Con la reunión en Casa Rosada ya concretada, el foco está puesto ahora en el Salón Blanco, donde este jueves 5 de marzo al mediodía, Mahiques protagonizará su primera aparición pública junto al Presidente, quien le tomará juramento de manera oficial como nuevo ministro de Justicia.