Universitario vs. Nacional EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026
Sigue en directo el partido entre Universitario y Nacional por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Universitario vs. Nacional, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Miércoles, 29/04/2026, a partir de las 23:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Monumental, ubicado en Lima.
¿Por dónde ver en vivo Universitario vs. Nacional, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Universitario y Nacional se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Universitario vs. Nacional, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Benítez, Carlos Paul, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Universitario recibe a Nacional por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Monumental y el pitazo inicial se escuchará a las 23:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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