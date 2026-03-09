Javier Milei habló con Radio Now 97.9 Foto: REUTERS

Javier Milei dio una entrevista a Radio Now 97.9 en la que habló sobre las proyecciones económicas para el 2026 en el contexto mundial de conflicto bélico Estados Unidos-Irán. El mandatario analizó el impacto del “ataque especulativo” sufrido el año pasado, defendió las reformas estructurales y aseguró que la Argentina transita hacia el “modelo de mayor libertad económica del mundo”.

En este sentido, afirmó que el país se encuentra del “lado correcto” de la historia “por primera vez en 80 años” siendo aliado de los Estados Unidos de América en el conflicto bélico. Y sumó una consideración sobre el gigante asiático: “China va a quedar aislada porque caerán muchos de sus socios, que son malos socios y ensucian el nombre de China. Entonces, la situación va a ser más pura y limpia”.

Qué pasará con la inflación

Según el Presidente, la economía argentina enfrentó un desafío sin precedentes durante la segunda mitad del año pasado: un ataque especulativo contra la moneda equivalente al 50% de la base monetaria (M2). Este fenómeno, describió, provocó una caída en la demanda de dinero que forzó un ajuste al alza en los precios.

Sin embargo, destacó que los datos recientes muestran un “sendero decreciente” si se analiza la composición técnica del índice. Afirmó: “El 2,9% del último dato, si usted corregía por estacionalidad, daba 2,4%; la núcleo daba 2,2% y la mayorista 1,7%. La cantidad de ruidos vinculados a la estacionalidad hizo que pegara un salto.”

Bajo esta premisa, el mandatario proyectó un escenario de fuerte desaceleración para el segundo semestre: “Seguimos confiados en que para el mes de agosto la inflación puede empezar con cero”, condicionando este éxito a que el contexto bélico internacional no se profundice.

Y agregó: “Mientras que Argentina no recomponga su capital de trabajo va a estar como ciertamente empastado porque sucede es que el ataque especulativo fue tan grande que hasta las empresas hicieron algo que uno nunca ha visto, que es destruir capital de trabajo con tal de ser parte de la corrida, llevarse dólares”.

Balances de gestión: cómo le responde a los empresarios

Ante la pregunta de si veía empresas en contra de la evolución de la gestión, por los debates que presentó con algunos empresarios, el presidente no se inmuta. Milei afirmó: “Nosotros hicimos 15.000 reformas estructurales, y esos datos solamente miden hasta mitad del año pasado. Imagínense cuando ingresen dentro del índice las reformas que nosotros hicimos durante extraordinarias, ya sea: el déficit cero, la presunción de inocencia fiscal, mismo la Ley de Modernización Laboral, la baja de imputabilidad, la apertura con el Mercosur, haber cerrado el acuerdo con Estados Unidos”.

Una vez más, resaltó la contracara como el “pago de precios más bajos” para todos los argentinos.

Comparó su accionar con la invención de la lamparita por parte de Edison y afirmó: “El día que Edison apareció con la lamparita, los fabricantes velas pasaron a estar en problemas. Ahora, a nadie se le ocurre romper las lamparitas. Bueno, eso es parte de la vida. Entonces, si usted tiene un cambio de precios relativos, bueno, los recursos van a tener que ir de un sector hacia otro; obviamente que el sector que ha sido perjudicado va encontrar su producción y va a despedir trabajadores”.

Conflicto en el Medio Oriente:

Milei se refirió al conflicto entre los Estados Unidos e Irán y las tensiones geopolíticas crecientes en el mundo. Y calificó como “pobre y errada” a la argumentación de analistas sobre la “pelea por el petróleo”. Afirmó: “La perspectiva de Estados Unidos es exclusivamente la geopolítica: por un lado busca afianzar la hegemonía sobre el bloque de las Américas y por otro lado tiene que ver con el terrorismo internacional”.

Milei continuó: “Irán estaba enriqueciendo uranio y, de no ser por la valentía del presidente (Donald) Trump, hubiera alcanzado poderío militar con el riesgo que eso implica para el mundo”. En ese sentido, el líder libertario señaló que el régimen iraní Irán “se dedica a financiar el terrorismo internacional, por ejemplo en Latinoamérica con Cuba y Venezuela, y desde ahí expanden el terrorismo al resto de la región”.

“Argentina está parada en el lugar correcto de la historia por primera vez después de 80 años”, reafirmó y dijo que esto “no es ni más ni menos que un deterioro transitorio que puede tener la economía mundial", pero la consecuencia será un reordenamiento político muy fuerte".