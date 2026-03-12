El respaldo de Milei a Adorni en medio de la investigación por sus viajes al exterior:

Manuel Adorni y Javier Milei. Foto: Juan Foglia/NA.

El Gobierno enfrenta una inesperada polémica luego de que trascendiera la participación de la esposa de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, en vuelos realizados con el avión presidencial con destino a Estados Unidos. En este contexto, Javier Milei, presidente de la Nación, compartió una publicación y defendió al exvocero presidencial.

La situación que afronta Manuel Adorni sigue complicándose. En las últimas horas, se dio a conocer que está siendo investigado por la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), el órgano especializado en investigar delitos e irregularidades cometidas por funcionarios de la administración pública nacional.

El organismo investigará no solo el viaje del funcionario a Nueva York con su esposa en el marco de la gira internacional del Presidente, sino también un vuelo privado que tomó en febrero rumbo a Punta del Este durante el feriado de Carnaval.

Karina Milei y Manuel Adorni Foto: REUTERS

Con el grado de relevancia que tomó la polémica, el oficialismo se vio obligado a responder las críticas que ponían en el ojo de la tormenta a uno de los integrantes más importantes de la gestión y que más aprecio guarda por parte de Javier Milei. En este sentido, varios alfiles del Gobierno defendieron públicamente a Adorni mediante sus redes sociales, destacando su trabajo, sacrificio y valor para la transformación que está llevando La Libertad Avanza en el país.

El respaldo de Milei y otros funcionarios del Gobierno hacia Manuel Adorni

“Si supieran el concepto de costo marginal, tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa (ni lo captan), entonces ensucian... ÁNIMO @madorni ...!!! LLA! VLLC!." Escribió Javier Milei en X.

Por su parte, Karina Milei, secretaria de la Presidencia de la Nación y hermana del mandatario argentino, publicó en X: "Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos."

Martín Menem, el Presidente de la Cámara de Diputados, también salió a defender la integridad de Adorni. “Ayer, hoy y siempre junto a @madorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos”, escribió el sobrino del expresidente.

También hizo lo suyo Santiago Oria, Director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación y uno de los principales responsables de la comunicación libertaria. “Para sanear al Estado de curros y ñoquis, se metió valientemente con demasiados intereses y se ganó demasiados enemigos. Le cortó la pauta a los medios. Es el mejor vocero de la historia y hasta gana elecciones. Es top espada de este gobierno y una de sus columnas vertebrales. Por eso lo atacan ferozmente por algo totalmente legítimo que no implicó un solo peso al Estado. La integridad y transparencia de este coloso es indiscutible. Siempre con vos @madorni“, escribió.

Cómo sigue la investigación a Adorni

El hecho ya se judicializó por las denuncias realizadas por Marcela Pagano y Gregorio Dalbón en Comodoro Py. Las presentaciones hechas tienen que pasar sí o sí por el filtro de la fiscalía a los fines de determinar que existen elementos de sospecha para investigar y que, en paralelo, la Justicia active su propia investigación.

Otra cuestión que aprieta a los involucrados en la causa son las declaraciones de Marcelo Grandío, amigo de Adorni y trabajador de la TV Pública. El implicado lo habría invitado a su casa en Punta del Este y, según sus palabras, "Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo".

El Gobierno anunció la caída de la denominada “PYME del delito”. Foto: Presidencia

“Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando que no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”, dijo Grandio, que hospedó a Adorni y a su familia en su casa de la Parada 22 de la playa brava, en Punta del Este.