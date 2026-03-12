Qué integrante de La Libertad Avanza tiene mejor imagen positiva que el presidente Milei. Foto: Noticias Argentinas y Reuters

El Gobierno se encuentra con expectativas de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y La Libertad Avanza define su hoja de ruta para lograr la reelección. En este marco, se publicó una encuesta que reveló quién es el político con mejor imagen positiva que Javier Milei.

La encuesta de Giacobbe y Asociados expuso quién es el integrante de La Libertad Avanza que supera en imagen positiva al presidente de la Nación. La consultora es habitualmente cercana a la Casa de Gobierno y viene de pronosticar de manera acertada el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre realizada en un universo de 2500 casos entre el 23 y el 27 de febrero de 2025.

Quién es el integrante de La Libertad Avanza que tiene mejor imagen que Milei

De acuerdo a la encuesta, la senadora Patricia Bullrich supera en imagen positiva a Javier Milei, cuya caída se mantiene sostenida en ese rubro desde febrero de 2025. Si bien en la actualidad no pertenece directamente al Gobierno tras su paso como ministra de Seguridad, es la principal referente en la Cámara Alta y participa activamente de la agenda del Ejecutivo.

Según este sondeo, Milei obtuvo una imagen positiva de un 41,7% contra una negativa de 49,6%. Por su parte, Bullrich registró un 42,9% de positiva contra un 50,1% de negativa. A pesar de los números de la encuesta, la gran mayoría de los votantes de La Libertad Avanza lo siguen prefiriendo como candidato pensando en las elecciones presidenciales de 2027.

Las funcionarias se preparan para trabajar el esquema de las sesiones extraordinarias. Foto: Noticias Argentinas

Entre las figuras de la oposición, el mejor posicionado fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, con 29,6% de imagen positiva y un y 55,1% de negativa. En paralelo, Cristina Fernández de Kirchner acumula un 23,6% de imagen positiva y 56% de negativa, mientras que más abajo figura Mauricio Macri con 14,9% y 54,8% respectivamente.

Además, la encuesta midió la imagen de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que quedó muy lejos con un 10,7% de positiva contra un 55,9% de negativa siendo de los peores números del sondeo, que solo examinó la opinión de los consultados sobre estos seis dirigentes.

Javier Milei en Tres de Febrero. Foto: REUTERS

Respecto de Milei, la consultora mostró que su imagen positiva viene en caída desde febrero de 2025, cuando se ubicaba apenas por arriba del 50%. Si bien levantó después de su triunfo electoral de octubre, volvió a caer hasta el 41,7% de febrero, muy lejos además del pico de 58,7% de mayo de 2024.

Sin embargo, cuando la consulta pasó al tema electoral y con un sistema de “nube de palabras” ante la pregunta de “¿Quién te gustaría que fuera el candidato a presidente de La Libertad Avanza?”, la respuesta más votada con amplia diferencia fue “Milei”, seguida por “Nadie” y por último, muy atrás, “Villarruel”.

En cuanto a la oposición, ganó la opción “Kicillof”, seguida de “Nadie”, muy detrás apareció Cristina Kirchner y por último Juan Grabois.