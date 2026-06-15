El guiño de Tom Holland a Julián Álvarez en la previa del Mundial 2026: “¡Serías un gran Spider-Man!”

El guiño de Tom Holland a Julián Álvarez en la previa del Mundial 2026. Foto: NA (Agustín Marcarian) - Reuters (Sam Navarro)

En la antesala del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, una figura inesperada se sumó al clima futbolero con un mensaje que rápidamente cruzó fronteras: Tom Holland, el actor británico que encarna a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, le envió un saludo especial a Julián Álvarez.

“¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, expresó Holland, en diálogo con DAZN, en un mensaje que no tardó en hacerse viral entre los fanáticos del fútbol y cine.

Tom Holland y Julián Álvarez: el cruce viral entre Marvel y la Selección Argentina

El episodio tuvo lugar en Madrid, durante una actividad promocional de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega de la saga protagonizada por el actor inglés. En este contexto, Holland participó de la fanzone de la selección española en la previa de su debut ante Cabo Verde, donde se prestó a dialogar sobre fútbol.

La conexión entre ambos no es casual: Álvarez arrastra desde sus inicios el apodo de “La Araña”, un sello que nació en sus primeros años como futbolista y se consolidó en su etapa en River Plate. Su particular festejo, simulando lanzar telarañas al estilo Spider-Man, lo posicionó como protagonista de memes, ediciones y referencias pop que lo vinculan directamente con el superhéroe.

Desde su época en River, Julián Álvarez es apodado "El Araña" y festeja sus goles como Spider-Man. Foto: NA (Maximiliano Luna)

Fanático confeso de Marvel, Álvarez recibió el respaldo simbólico del mismísimo Spider-Man, pero Holland fue más allá: reveló que sigue de cerca la carrera del delantero del Atlético de Madrid y que incluso lo incluyó en su equipo de Fantasy. “Lo tengo en mi equipo Fantasy. Él sería un gran Spider-Man. Me encantaría conocerte, así que espero que hagas un buen Mundial”, reiteró el actor.

El análisis de Holland: favoritos del Mundial 2026 y otras figuras con “perfil de superhéroe”

En la misma entrevista, Holland fue consultado sobre qué otro futbolista podría encarnar a Spider-Man. Sin dudarlo, apuntó a una de las nuevas joyas del fútbol europeo: “Lamine Yamal. Es rápido con el balón y muy ágil, podría hacer un buen papel”, señaló en referencia al extremo del Barcelona, que ingresó en el complemento ante Cabo Verde pero no logró romper el cero.

Tom Holland declaró que Lamine Yamal podría reencargar como protagonista de Spider-Man. Foto: REUTERS

Además del ida y vuelta con figuras del fútbol, el actor aprovechó para dar su mirada sobre el panorama mundialista. Sobre España, destacó su peso histórico: “Es una de las mejores selecciones de la historia”.

En cuanto a Inglaterra, su país natal, eligió la cautela: “Creo que somos bastante peligrosos. Es un equipo que puede funcionar muy bien cuando trabajan juntos. Vamos a ver cómo funcionan juntos”, analizó en relación al conjunto dirigido por Thomas Tuchel, que debutará el miércoles 17 ante Croacia por el Grupo L.

El presente de Julián Álvarez: figura, mercado y dudas físicas antes del debut

El guiño del británico también se inscribe en un contexto de creciente popularidad global para Álvarez, que llega a la Copa del Mundo con cartel de figura tras su destacada actuación en Qatar 2022, donde fue clave en la consagración argentina. A sus 26 años, el cordobés no solo es una pieza importante para Scaloni, sino también uno de los delanteros más codiciados del mercado europeo: Real Madrid, Barcelona, Arsenal y PSG aparecen entre los clubes que lo siguen de cerca.

Julián Álvarez, figura del Atlético de Madrid, es pretendido por Real Madrid, Barcelona, Arsenal y PSG. Foto: REUTERS

Sin embargo, el foco inmediato está puesto en su estado físico. El delantero arrastra una molestia en el tobillo sufrida en las semifinales de la Champions League frente al Arsenal, lo que abre un interrogante sobre su presencia desde el arranque en el debut mundialista.

El cuerpo técnico evaluará en las horas previas si está en condiciones de ser titular o si será preservado para sumar minutos desde el banco, en un contexto en el que cada decisión puede ser determinante.