Milei, durante su participación en el Madrid Economic Forum Foto: REUTERS

El presidente argentino Javier Milei comenzó una nueva visita a España en el marco de una agenda internacional que lo tiene como una de las figuras políticas más activas del escenario global. Tras varios viajes recientes por Estados Unidos y Chile, el mandatario llegó a Madrid para participar del Madrid Economic Forum 2026, además de mantener reuniones con figuras centrales del espacio político de derecha en Europa.

Esta visita representa su quinta llegada a España desde su asunción en diciembre de 2023, una señal del peso estratégico que el presidente asigna a sus vínculos con los sectores liberales y conservadores europeos, particularmente con el partido Vox y referentes del pensamiento económico liberal.

Un arribo con foco político, pero sin agenda con el Gobierno español

Milei arribó a Madrid el viernes por la tarde, donde se instaló en el hotel Hyatt Regency Hesperia, ubicado en el Paseo de la Castellana, una zona de fuerte actividad corporativa y diplomática. Su llegada no incluyó encuentros con autoridades del Gobierno español ni con grandes empresarios locales, una constante en sus visitas previas al país.

La ausencia de actividades oficiales con el Ejecutivo español vuelve a marcar el distanciamiento diplomático entre ambos gobiernos, deteriorado tras varios cruces públicos entre Milei y el presidente Pedro Sánchez.

Javier Milei en la Yeshiva University. Foto: REUTERS

Reencuentro con Santiago Abascal y la afinidad ideológica

La primera actividad importante del mandatario en esta visita es su reunión con Santiago Abascal, líder de Vox y uno de sus aliados más cercanos en Europa. El encuentro está programado para la mañana del sábado y forma parte de una relación política que se ha consolidado desde antes de la llegada de Milei al poder.

Ambos dirigentes comparten una narrativa confrontativa hacia el socialismo, la “agenda progresista” y el estatismo, y han mostrado públicamente su apoyo mutuo en diversas ocasiones. Para Milei, esta reunión funciona también como un refuerzo simbólico dentro de su estrategia de posicionamiento internacional.

Reunión con Jesús Huerta de Soto: mentor intelectual del mileísmo

Después del encuentro con Abascal, Milei tiene programada una reunión con Jesús Huerta de Soto, profesor universitario y uno de los principales exponentes de la Escuela Austríaca de economía. El economista ha sido una figura influyente en el pensamiento del presidente argentino y uno de sus referentes teóricos desde antes de su carrera política.

Madrid Economic Forum 2026: el evento central

La actividad más relevante del viaje es la participación de Milei en el Madrid Economic Forum 2026, un foro que reúne a empresarios, economistas, creadores de contenido, inversores en criptomonedas y dirigentes políticos vinculados a la derecha liberal europea.

El foro, organizado por las empresas andorranas Racks Labs y Abast —vinculadas a la comunidad de youtubers e influencers asentados en ese país por razones fiscales—, espera congregar hasta 10.000 asistentes, con entradas que oscilan entre 50 y 2.500 euros.

Milei será el orador principal del cierre, con una ponencia programada para las 20:15 (hora local), donde recibirá un premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises, entregado por el académico Philipp Bagus.

Su presencia no solo refuerza su rol como figura destacada del liberalismo internacional, sino que consolida su relación con comunidades digitales que lo ven como un símbolo de la “batalla cultural” en defensa del libre mercado y contra las políticas de izquierda.

Javier Milei en cumbre junto a líderes latinoamericanos. Foto: REUTERS

Regreso inmediato y continuidad de la gira internacional

Tras completar su exposición, el mandatario dejará España el mismo sábado por la noche, con llegada prevista a Buenos Aires en la mañana del domingo 15 de marzo. Nuevamente, el viaje se mantendrá estrictamente centrado en actividades con sectores afines ideológicamente, evitando todo contacto con el gobierno español.

Esta breve pero cargada visita se enmarca en una agenda internacional cada vez más activa, donde Milei busca consolidarse como una voz líder del liberalismo económico y político en Occidente.