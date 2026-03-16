Javier Milei participará del acto por el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires.

En medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente (con ataques atribuidos a Irán y gestiones de Estados Unidos para contener el conflicto), el presidente Javier Milei volverá a participar este martes del acto en homenaje a las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, un gesto que refuerza su alineamiento geopolítico con Israel.

Javier Milei volverá a participar del acto en homenaje a las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Foto: Reuters (Ronen Zvulun)

La ceremonia comenzará a las 14:30 en la intersección de Suipacha y Arroyo, en el barrio porteño de Retiro, donde funcionaba la sede diplomática destruida por el ataque del 17 de marzo de 1992. Con 29 muertos y más de 200 heridos, el atentado fue el segundo más grave de la historia argentina, solo detrás del perpetrado contra la AMIA en 1994.

¿Quiénes acompañarán a Javier Milei en el homenaje a las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel?

El jefe de Estado asistirá acompañado por funcionarios de primera línea del Gobierno. Entre ellos, estarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, además de legisladores oficialistas y otros integrantes del gabinete.

También está prevista la presencia del flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien tiene entre sus principales tareas avanzar con la implementación de los juicios en ausencia contra los acusados iraníes por los atentados terroristas ocurridos en el país.

Los miembros del Gabinete que acompañarán a Javier Milei en el homenaje al atentado a la Embajada de Israel. Foto: Presidencia

El homenaje se realizará en la plaza construida en el lugar donde se encontraba la embajada antes de la explosión. Allí, participarán el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, representantes diplomáticos y dirigentes de la comunidad judía, entre ellos el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berenstein, y el titular de la AMIA, Osvaldo Armoza.

Antes del acto, la cúpula del oficialismo mantendrá una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, prevista para las 11:00, tras la cual varios de sus integrantes se trasladarán al evento.

“La primera vez no se olvida”, el lema del acto por el atentado a la Embajada de Israel

A 34 años del atentado, el acto se realizará bajo el lema “La primera vez no se olvida”, en referencia a que el ataque de 1992 marcó el inicio de una serie de atentados terroristas en el país. En ese contexto, y ante el actual escenario internacional, el operativo de seguridad en la zona será reforzado con una importante presencia policial.

Javier Milei en el 90° aniversario de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Foto: Presidencia

Durante la ceremonia se colocarán ofrendas florales en memoria de las víctimas y el embajador Sela brindará unas palabras. Desde la DAIA, Berenstein sostuvo que “el terrorismo no tiene justificación” y remarcó que, a más de tres décadas del ataque, “los responsables aún no han rendido cuentas ante la Justicia”.

El respaldo de Javier Milei a Israel

Será la segunda vez que Milei participa del homenaje desde que asumió la presidencia. El mandatario ya había asistido en 2024, mientras que el año pasado se ausentó por cuestiones de agenda.

En los últimos meses, el jefe de Estado profundizó su respaldo a Israel, tanto en sus visitas oficiales a Tel Aviv como al reiterar su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.

El presidente argentino Javier Milei visitó el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Foto: Presidencia

Durante un discurso en la Yeshiva University, en Nueva York, Milei también cuestionó al régimen iraní, señalado como principal responsable de los atentados cometidos en Argentina durante la década de 1990.

Además, el homenaje se realizará en un contexto internacional marcado por la escalada entre Israel e Irán y por las gestiones diplomáticas impulsadas por Estados Unidos. Recientemente, Donald Trump aseguró que no descarta ampliar las operaciones contra infraestructura petrolera iraní si el conflicto continúa intensificándose.