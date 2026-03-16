El mundo en vilo por la escalada en en Medio Oriente:

Israel Katz, ministro de Asuntos Exteriores de Israel.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, este mismo lunes anunció el inicio de una operación terrestre de su Ejército en el sur del Líbano, según quedó publicado por los canales oficiales del Ministerio.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado una operación terrestre en el Líbano para eliminar amenazas y proteger a los residentes de Galilea y del norte del país”, fue la declaración de Katz tras evaluar la situación con altos mandos militares.

La ofensiva se da en el contexto de los ataques que mantiene la nación judía en Beirut destinados al grupo terrorista Hezbollah que, según Israel, es financiado por Irán.

En ese sentido, Katz manifestó que “cientos de miles de residentes chiíes del sur de Líbano”, que ya debieron abandonar sus hogares tras los avisos israelíes, “no podrán regresar a sus casas al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad” de las comunidades israelíes cercanas a la frontera.

El ministro de Defensa afirmó que, junto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dio instrucciones al Ejército para eliminar la infraestructura de Hezbollah en las aldeas libanesas cercanas a la frontera. El objetivo, explicó, es impedir que la milicia chií vuelva a utilizar esas zonas como base de operaciones.

Katz señaló que la estrategia militar aplicada en el sur del Líbano se asemeja a la empleada por Israel contra Hamás en la Franja de Gaza, mencionando en particular las ofensivas llevadas a cabo en Rafah y Beit Janún.

El ministro también arremetió contra el líder de Hezbollah, Naim Qasem, a quien acusó de permanecer oculto mientras muchos chiíes libaneses se ven obligados a abandonar sus casas. Advirtió además que el grupo afrontará “un alto precio” por su implicación en el conflicto y por su estrecha relación con Irán.

En un mensaje en vídeo, el titular de Defensa lanzó una amenaza directa: “Si Naim Qasem echa tanto de menos a Nasrala y Jameneí, pronto podrá reunirse con ellos en lo más profundo del infierno”.

Estas declaraciones se produjeron tras una reunión de evaluación celebrada en la sede del Ministerio de Defensa con altos mandos militares, entre ellos el jefe de inteligencia militar y responsables de áreas operativas y estratégicas.

Los planes de “invasión masiva” de Israel

De acuerdo con una información publicada el sábado por el portal Axios, que cita a fuentes estadounidenses e israelíes, Israel estaría preparando una “invasión masiva” del sur del Líbano con el objetivo de eliminar la presencia de la milicia chií proiraní Hezbollah en la zona.

Según el mismo medio, la decisión habría sido tomada después de que la milicia libanesa -respaldada y financiada por Irán- disparara más de 200 proyectiles contra el norte de Israel durante la noche del pasado miércoles. Aunque el ataque no dejó víctimas mortales, sí causó daños en algunas áreas residenciales.

Ataque de Israel al sur de Libano. Foto: EFE.

En ese contexto, el Ejército israelí comenzó el viernes a reforzar su presencia en la frontera norte y a movilizar a reservistas adicionales.

La actual ofensiva aérea israelí sobre territorio libanés comenzó el 2 de marzo, tras un ataque de Hezbollah contra el norte de Israel que fue presentado como respuesta al asesinato del entonces líder supremo iraní, Ali Jameneí.

Desde el inicio de la campaña de bombardeos, el balance de víctimas en el Líbano ha aumentado hasta 850 muertos y más de 2.100 heridos.