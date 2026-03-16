Diego Santilli. Foto: NA

Desde Casa Rosada preparan reuniones con los gobernadores para negociar por la Reforma Política y los acuerdos por las cajas jubilatorias. Diego Santilli es el encargado de las negociaciones, con la expectativa de que resulten positivas tales como sucedió con la Reforma Laboral.

Algunas reuniones serán en Balcarce 50, mientras que otras serán llevadas a cabo en las provincias. Según el Ejecutivo, el frente previsional es la clave de la negociación con los gobernadores porque 13 provincias mantienen cajas jubilatorias propias luego de que Nación terminó con los anticipos automáticos en 2024 argumentando que eran necesarias las auditorías técnicas.

Reforma previsional: Santa Fe es la clave de la negociación Foto: Foto generada con IA

El Gobierno tiene una estrategia política para ordenar el vínculo con las provincias antes de la nueva etapa de discusiones legislativas. La reforma no está cerrada y aseguran que el documento final será presentado el martes en la mesa política.

Cuál es la situación actual del frente previsional

Nación reconoce que tiene seis provincias con convenios parciales o anticipos de financiamiento: Córdoba, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, Neuquén y Misiones.

Mientras que Córdoba suscribió en mayo de 2025 un acuerdo preliminar que establece un flujo mensual de $5.000 millones mientras se desarrollan las auditorías, Entre Ríos pactó en octubre de 2025 adelantos por $48.000 millones, y Chaco firmó ese mismo mes un esquema de financiamiento por $40.000 millones.

Por su parte, La Pampa acordó un convenio por $62.500 en diciembre del 2025 y Neuquén firmó por $48.000 millones en 12 cuotas en febrero de 2026. Misiones suscribió en marzo de 2026 un convenio para iniciar el cobro de parte de la deuda.

Reforma previsional: 6 provincias aseguraron sus fondos Foto: Foto generada con IA

Santa Fe: el caso clave

Santa Fe aparece en ese esquema como uno de los casos centrales que el Gobierno quiere destrabar ya que esta provincia rechazó la oferta de Nación por “insuficiente” y abrió el reclamo judicial ante la Corte Suprema con el argumento de que no aceptará resignar fondos ni convalidar un corte del flujo mensual.

Para retomar el diálogo político fluido con Nación, Maximiliano Pullaro insiste en que la deuda previsional es la principal condición. Santilli apunta a este frente de negociación.