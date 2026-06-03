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Tras el ida y vuelta por los pliegos de los jueces, Karina Milei recibió a Patricia Bullrich en la Casa Rosada

La senadora nacional mantuvo un encuentro de trabajo con la hermana del Presidente luego de la polémica en torno al pliego de María Victoria Michelli.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 18:33
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Encuentro en Casa Rosada de Karina Milei y Patricia Bullrich.
Encuentro en Casa Rosada de Karina Milei y Patricia Bullrich. Foto: NA
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Tras presentar la renuncia a la presidencia del bloque de la Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich se reunió con Karina Milei, la secretaria general de la presidencia.

La senadora publicó en un mensaje de X el encuentro y despejó interrogantes sobre su continuidad tras diferenciarse del Gobierno por el pliego de la jueza María Verónica Michelli: “Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Milei”, expresó.

El texto fue acompañado por una foto del encuentro, que se desarrolló en el despacho de de la hermana del jefe de Estado.

El contenido de la charla fue reservado pero las fuentes consultadas señalaron que sirvió para ratificar que la ex candidata presidencial seguirá en el espacio oficialista tras sus expresiones en contra de varias determinaciones de la administración libertaria.

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La disputa que generó una interna en el Gobierno

A través de un extenso posteo en X, Patricia Bullrich dijo que no estaba de acuerdo con retirar el pliego de la magistrada que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon y que fue propuesta por el Gobierno.

A raiz de ese hecho, confesó que habló con el jefe de Estado para presentar la renuncia.

Pero un día más tarde, Bullrich buscó bajarle el tono a la discusión: “Se lo planteé al Presidente en una charla muy madura, muy seria. Uno pone a disposición su renuncia, el no le dio importancia al tema y seguimos la conversación. Así que eso queda ahí”.

En Casa Rosada siempre confiaron en que la senadora, si bien tiene juego propio, no se iba a ir. “No va a renunciar”, indicaron con plena confianza en el restablecimiento de las relaciones con la cúpula oficial, en particular con Karina Milei.

Sin embargo, Bullrich amaga con un posicionamiento nacional y sigue aumentando su presencia en la Ciudad, donde este viernes recorrerá la zona sur junto a Pilar Ramírez.

Qué pasó entre Bullrich y el Gobierno: el distanciamiento por el retiro del pliego de la jueza Michelli

El fiscal federal Guillermo Marijuán impulsó una investigación penal para determinar los motivos detrás de la quita del pliego de María Verónica Michelli en el Senado de la Nación. La presentación judicial plantea que el gobierno de Javier Milei incurrió en un presunto acto de discriminación ideológica y las autoridades habrían descartado la postulación para un tribunal platense debido al parentesco de la abogada con Hugo Alconada Mon, periodsita de La Nación.

María Verónica Michelli, jueza
El Gobierno vetó el ascenso de la magistrada e investigan si fue solo por su vínculo familiar con el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon. Foto: Prensa Senado

La acusación originaria ingresó formalmente a los tribunales de Retiro mediante una presentación realizada por los apoderados del espacio Reset Republicano.

Los denunciantes sostuvieron que la decisión del Gobierno prescindió por completo de la idoneidad técnica de la profesional y que el único fundamento de la exclusión radicó en su lazo familiar con el periodista de investigación, ya que es su cuñada.

Patricia BullrichKarina MileiCasa Rosada
Matias Greisert
Matias Greisert

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