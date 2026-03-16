Javier Milei y Manuel Adorni. Foto: X/@madorni

El presidente Javier Milei retomará su agenda en el país este lunes tras regresar de España y se trasladará a Córdoba para participar en un evento en la Bolsa de Comercio provincial, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras sigue la polémica por el viaje a Nueva York con su esposa en la comitiva oficial.

El mandatario regresó al país este domingo por la mañana luego de su visita a la capital española para participar del Madrid Economic Forum 2026 y mantener reuniones con dirigentes políticos y referentes de la derecha internacional.

Milei tiene programado comenzar la semana asistiendo a la Bolsa de Comercio de Córdoba para exponer en una actividad que contará también con la palabra de Manuel Tagle, presidente de la institución, y del economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.

El jefe de Estado estará acompañado por Adorni, en lo que será su reaparición pública local tras la polémica por la inclusión de su esposa en el viaje oficial a Estados Unidos y el vuelo a Punta del Este, que lo puso en el foco de las críticas en las últimas horas.

Manuel Adorni en el Argentina Week Foto: Presidencia

La última visita del presidente a la provincia mediterránea fue en el marco del denominado “Tour de la Gratitud”, cunado junto a Karina Milei, encabezaron la recorrida con la que La Libertad Avanza busca agradecer el apoyo electoral recibido en las elecciones legislativas del 2025 y consolidar la estructura política en el interior del país.

Posteriormente, según confirmó el medio Infobae de fuentes oficiales, los dos volverán a aparecer públicamente juntos en un evento junto a los Granaderos, otro ámbito en el que el mandatario se siente cómodo.

Sospechas en el gobierno

Adorni aseguró este domingo que el viaje de su mujer en la comitiva presidencial no fue un “delito”, pero sí “un error”.

Además, el funcionario de Javier Milei deslizó que el vídeo que trascendió sobre el viaje con su esposa a Punta del Este pudo haber salido desde “adentró” del propio gobierno.

“El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”, señaló el jefe de Gabinete en declaraciones televisivas.