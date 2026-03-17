Paro de aeronáuticos Foto: Foto generada con IA

Argentina amaneció con un aviso que ningún viajero quiere escuchar: una semana completa de paros en 27 aeropuertos del país. La medida, impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), promete transformar cada despegue en una incógnita y cada aeropuerto en un tablero de incertidumbre.

¿Qué está pasando y cuándo empieza el caos?

El conflicto se intensificó tras varios desacuerdos salariales y promesas que, según el gremio, no fueron cumplidas. Por eso ATE anunció un plan de lucha de siete días, desde el miércoles 18 hasta el martes 24 de marzo, con dos bloques diarios de interrupción operativa.

Horarios críticos del paro:

De 9 a 12

De 17 a 20 (Se repite todos los días, del 18 al 24 de marzo.)

Aunque no se trata de una paralización total, la medida impactará de manera directa en tareas esenciales del sistema aeronáutico, lo que inevitablemente se traducirá en demoras, reprogramaciones y cancelaciones.

¿Cuáles son los vuelos más comprometidos?

Durante los tramos del paro, solo estarán garantizados los vuelos:

Sanitarios

Humanitarios

Oficiales

El resto quedará supeditado a la disponibilidad del personal y al efecto dominó que suelen generar estas interrupciones. Lo más preocupante, según el sector, es el rol de los trabajadores de ANAC en autobombas, control terrestre y seguridad operativa, funciones indispensables para que un aeropuerto mantenga categoría y pueda autorizar despegues y aterrizajes.

Paro de controladores aéreos Foto: Foto generada con IA

Los aeropuertos más complicados (y dónde estará el mayor impacto)

Aunque la medida abarca todo el país, hay regiones que sentirán el golpe con más fuerza:

Ezeiza y Aeroparque: sufrirán demoras acumuladas por su volumen de tráfico.

Aeropuertos del interior: se prevé que sean los más afectados, dado que dependen más directamente de los servicios que brinda el personal en protesta.

En provincias como La Pampa, Mendoza y el sur del país, ya anticipan retrasos que podrían extenderse incluso fuera de las franjas de paro, debido a la congestión que se genera en la grilla de vuelos cuando los servicios técnicos operan de manera reducida.

Por qué estalló el conflicto

El eje de la disputa gira en torno a acuerdos salariales que, según el gremio, no se pagaron, además de la falta de avances en negociaciones paritarias específicas.

Dirigentes de ATE aseguraron que:

El Gobierno “llevó el conflicto al límite”.

Los trabajadores están en “alerta desde hace 40 días sin respuesta”.

Hubo una “quita salarial” encubierta que profundizó el malestar.

La tensión se da en un año marcado por cambios normativos en la aviación, que trasladaron funciones como el servicio Follow Me a los concesionarios aeroportuarios, dejando a ANAC con tareas de control y fiscalización.

Avión, vuelo, viaje. Foto: Unsplash.

¿Viajás esta semana? Esto es lo que tenés que hacer

Los especialistas recomiendan:

Llegar antes (mucho antes)

Las demoras pueden expandirse al resto del día aunque viajes fuera de los horarios de paro.

Revisar el estado del vuelo cada 30-60 minutos

Las aerolíneas actualizarán su información con reprogramaciones constantes.

Evitar conexiones ajustadas

Un atraso en plataforma puede desencadenar múltiples desvíos.

Llevar el equipaje preparado para contingencias

Comida, cargador, abrigo y paciencia: el combo necesario esta semana.

Una semana clave para el transporte aéreo

El paro de ATE-ANAC se perfila como uno de los más incidentes de los últimos años, no solo por su duración, sino por el rol crítico del personal involucrado. Para los pasajeros, será una semana en la que cada vuelo podría cambiar de horario, de puerta… o directamente no despegar.

Si viajás entre el 18 y el 24 de marzo, prepárate para una experiencia caótica y mantenete informado minuto a minuto.