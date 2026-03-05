Pidieron que se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad. Foto: Diario AR

Prestadores de servicios orientados a personas con discapacidad, acompañados por familiares de pacientes, iniciaron una manifestación en las inmediaciones del Ministerio de Salud ubicado en la intersección de la avenida 9 de Julio y Moreno durante la mañana de este jueves 5 de marzo. El reclamo principal es la regularización inmediata de los pagos adeudados en el marco del cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una situación que pone en riesgo la estabilidad de los centros terapéuticos y la continuidad de los tratamientos según referentes del sector.

La convocatoria comenzó cerca de las 10.30 y buscó visibilizar una crisis que se agravó durante este último tiempo. “Desde diciembre no recibimos pagos”, señaló una profesional del sector con más de 30 años de trayectoria, quien integra un centro de día. Según los testimonios recabados, la falta de cobro imposibilita el funcionamiento cotidiano de las instituciones y afecta directamente a los pacientes.

Video: TN

El reclamo central en el Ministerio de Salud

Los manifestantes exigen que el gobierno de Javier Milei regularice los giros pendientes y que se de cumplimiento a la ley que contempla la emergencia en el área de discapacidad. La incertidumbre económica llevó a que los centros terapéuticos enfrenten serias dificultades para sostener sus estructuras, lo que impacta en la calidad y frecuencia de las prestaciones.

“Por los chicos especiales que están pasando muchas necesidades, esperemos que el Gobierno nos escuche”, expresó una de las manifestantes durante la jornada en diálogo con el móvil de TN, quien sintetizó el malestar de las familias que dependen de estas prestaciones para el bienestar de sus seres queridos.

La concentración comenzó a las 10 de la mañana del jueves 5 de marzo. Foto: La Izquierda Diario

El operativo de seguridad estuvo a cargo de un cordón de la Policía Federal, que custodió la sede ministerial para prevenir incidentes. La protesta se desarrolló de manera pacífica y si bien los manifestantes ocupan la zona de la plaza y la esquina del edificio, el tránsito vehicular sobre la calle Moreno permitió el flujo normal en la zona.

El sector, que históricamente lidió con retrasos en las partidas presupuestarias y en la liquidación de las facturaciones, aguarda por una respuesta del Gobierno que permita destrabar la cadena de pagos y garantizar la sostenibilidad de un servicio esencial para la salud y la integración.