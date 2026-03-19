Mesa política del Gobierno de Javier Milei. Foto: NA

El Gobierno presentó un paquete de proyectos que impulsará en la primera etapa de sesiones ordinarias. En este sentido, busca retomar el diálogo con las provincias para asegurarse los votos. Tarea ardua que se encargará en manos de Diego Santilli, así como lo hizo con la Reforma Laboral.

Las reuniones de la Mesa Chica fueron pausadas cuando Manuel Adorni protagonizó la polémica por su viaje a Estados Unidos en el avión presidencial junto a su esposa. Sin embargo, al volver estuvo presente en la reunión de los allegados al presidente y Milei le pidió que lo acompañara en un acto en Córdoba.

Hubo asistencia completa de la mesa pero evitaron la foto: Adorni, Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo y Karina Milei. Entre los principales proyectos a futuro se encuentran el nuevo Código Penal y muchas iniciativas orientadas a la protección de la propiedad pivada.

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Cuál es la situación de la Reforma Tributaria

A pesar de que la Reforma Tributaria fue nombrada en el Consejo de Mayo y es solicitada por los gobernadores, no se encuentra en la agenda principal del Gobierno. Una fuente afirmó: “Nosotros siempre estamos a favor de bajar impuestos, el tema acá es que no podés hacerlo si la Nación no reduce retenciones o el impuesto al cheque, por ejemplo. Tiene que ser un cambio amplio y estructural”.

Desde el Palacio de Hacienda sostienen que el superávit es ajustado y solicitan que la economía crezca antes de tomar una decisión. En este sentido, las autoridades nacionales reclaman que las provincias den el primer paso reduciendo Ingresos Brutos y tasas municipales.

Reforma tributaria Foto: NA.

Del otro lado, responden: “Las pelaron a las provincias cortando todo y la coparticipación va para abajo. La gran mayoría ya hizo el ajuste. No veo que haya espacio para pedir más esfuerzos con ingresos a niveles reales como en la pandemia y muchas más responsabilidades que antes”.

Las provincias exigen que se modifique el impuesto a los combustibles y la distribución de esos ingresos al Gobierno.

Encuentros con gobernadores

Santilli organiza sus encuentros con gobernadores y el cronograma incluirá visitas a las provincias y recibimientos en la Rosada. Los aliados y dialoguistas aparecen como actores clave para aprobar todas las medidas que serán enviadas al Congreso en Senado y Diputados.

El presidente convocó a diez mandatarios provinciales aliados al Gobierno para la inauguración de la Argentina Week. Foto: Prensa Gobierno

Este jueves, el ministro del Interior acompañará a Milei en su viaje a Tucumán, en el marco del “Tour de la gratitud”. Y, por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo se diferenció del oficialismo pero es uno de los más cercanos a la Rosada con quien podrían coincidir en el Foro Económico del NOA (FENOA), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.